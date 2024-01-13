Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.0 комментариев
Стало известно о снижении эффективности применения кассетных боеприпасов Украиной
New York Times: Применение Украиной кассетных боеприпасов стало менее эффективным
Применение Украиной на поле боя кассетных боеприпасов от США стало менее эффективным, сообщает газета New York Times.
Издание приводит слова неназванного командующего взводов ВСУ, который сообщает, что ранее эти боеприпасы использовались для нанесения ударов по крупным группировкам, однако российские силы теперь проводят атаки с применением более мелких подразделений, передает РИА «Новости».
Кроме того, тот факт, что российские военные углубили траншеи также усложнило нанесение по ним ударов.
Ранее американский портал Defense One со ссылкой на украинские данные импорта сообщил, что собранные агрегатором Import Genius Украина в июле получила кассетные боеприпасы турецкого производства, ранее известно было только о поставках из США.