Нефть немного подешевела после роста днем ранее

Мировые цены на нефть слабо снизились после роста днем ранее

Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.39 снижалась на 0,2%, достигая 78,94 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,05%, до 73,91 доллара, передает РИА «Новости».

Накануне, после публикации статистики из США, нефть марки Brent дорожала на 1,6%, а WTI – на 2%. Как сообщило минэнерго страны в четверг, коммерческие запасы за неделю, завершившуюся 12 января, сократились на 2,5 млн баррелей при прогнозе снижения только на 0,3 млн баррелей. При этом запасы бензина и дистиллятов увеличились выше ожиданий, а добыча за неделю выросла на 100 тыс. баррелей в день, до 13,3 млн баррелей.

Эксперты также продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. В среду глава саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что связанные с напряженной ситуацией в Красном море перебои поставок пока не несут рисков для рынка нефти, но продолжительные атаки хуситов на суда приведут к нехватке танкеров.