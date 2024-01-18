Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.24 комментария
Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе приложения
На сбои в работе Telegram 1151 пользователь пожаловался 18 января, следует из данных сервиса Сбой.РФ.
О сбоях чаще всего уведомляли жители Москвы (25%), Башкортостана (14%), Петербурга (10%) и Краснодарского края (5%), передает ТАСС.
Также сбои наблюдались в Киеве. Чаще всего люди жаловались, что у них не грузятся чаты, не работает функция записи видео в сообщениях и не работает приложение в целом.
Ранее пользователи Telegram жаловались на сбои в работе мессенджера в конце декабря.