Лавров назвал жалкими оправдания Вашингтона за удары по Йемену

Tекст: Елизавета Шишкова

Он, комментируя действия США на Ближнем Востоке и удары по Йемену, напомнил об ударах НАТО в 2011 году по Ливии, на которые у них не было полномочий и которые превратили эту страну в «черную дыру», передает ТАСС.

«Такой же беспредел наблюдается и в том, что сейчас делается в отношении Йемена. Это всем прекрасно понятно», – сказал Лавров, отметив, что оправдания американской стороны выглядят жалко.

На фоне этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Давосе, что все страны Ближнего Востока хотят американского присутствия в регионе и того, чтобы Соединенные Штаты играли там ведущую роль.

Лавров заявил, что ему трудно сказать, насколько этого хотят страны региона. «Но вот одна страна, которая называется Ирак, приняла решение уже несколько лет назад, которое гласит: «Уважаемые господа американцы, большое спасибо, вы тут у нас погостили, ваши военные базы здесь были – давайте мы как-то это закончим и мы вас проводим домой», – сказал министр, подчеркнув, что американцы просто не уходят.

Министр добавил, что недавно в Багдаде снова заявили о нежелании США убраться оттуда, хотя их давно «приглашают на выход».

Ранее телеканал CBS сообщил, что США нанесли новые удары по объектам хуситов на севере Йемена.