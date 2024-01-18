Россияне оценили идею сокращения новогодних каникул

ВЦИОМ: Сокращения новогодних праздников хотели бы 18% россиян

Tекст: Ольга Никитина

При этом 66% респондентов сообщили, что довольны существующей продолжительностью январских праздников, сообщается на сайте ВЦИОМ.

Отмечается, что причина нежелания россиян отдыхать дольше в январе может быть связана с дополнительными днями без заработка или увеличенной потребностью в расходах на отдых. Так, россияне с невысоким уровнем доходов чаще других выступают за сокращение числа выходных дней (25%). При этом чем моложе россияне, тем чаще им хочется отдыхать подольше (28% в группе 18–24 лет и 2% среди россиян старше 60 лет).

Между тем 75% российских граждан остались довольны тем, как провели новогодние и рождественские каникулы. Не удовлетворены своими новогодним отдыхом 19% наших сограждан, то есть примерно каждый пятый, – это самое низкое значение за последние десять лет.

Каждый второй россиянин в этом году в период январских каникул проводил время с друзьями и близкими (49%), четверо из десяти предпочли спокойный отдых дома за просмотром телевизора (43%). В числе других популярных вариантов – походы в гости (24%), прогулки на свежем воздухе (22%), посещение новогодних представлений с детьми и культурных мероприятий (по 13%).

Мужчины чаще женщин работали в период новогодних каникул (27% vs. 17%), а женщины чаще смотрели дома телевизор (47% vs. 39%).

В опросе, который проводился методом телефонного интервью 14 января, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.