Экс-верховный главнокомандующий НАТО Бридлав призвал Запад помочь Киеву наносить удары по Крыму

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, которые приводит издание The Hill, если дать возможность Украине наносить удары по Крыму, Россия переосмыслит свою позицию там, передает РИА «Новости».

«Ударяйте по российским силам всем, ударяйте по несколько раз, уничтожайте их по частям», – призвал Бридлав.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его подельники смогут попасть на полуостров только в наручниках и под конвоем.

Напомним, зампредседателя комитета Госсовета региона по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус сообщил, что предложение США атаковать Крым бесперспективно, полуостров стал частью России – ядерной державы, готовой защищать свою территорию.