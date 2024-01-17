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    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Политэмигранты врут, как очевидцы

    Говоря о том, что в США бытует миф о страшной и ужасной России, многие думают, что виноваты в этом исключительно американские СМИ. Увы, в конкурсе «кто расскажет самую страшную историю о России» они всегда будут на втором месте после так называемых очевидцев.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Британская конфетка не сделает жизнь Зеленского слаще

    На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Что ждет российский спорт в 2024 году

    Ждать снятия санкций с российских спортсменов в 2024 году, конечно, не стоит. Но определенный вектор все же просматривается. А именно – надежды на возобновление отношений с Европой как минимум.

    10 комментариев
    17 января 2024, 09:19

    В Крыму предупредили США о последствиях нападения на полуостров

    Депутат Шонус: Крым – часть ядерной державы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предложение США атаковать Крым бесперспективно, полуостров стал частью России – ядерной державы, готовой защищать свою территорию, заявил зампредседателя комитета Госсовета региона по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.

    Он прокомментировал призыв бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса при помощи высокоточного дальнобойного вооружения уничтожить Керченский мост и изолировать Крым, передает РИА «Новости».

    По словам депутата, США в своем плане упускают то, что Крым – это территория России и они говорят с ядерной державой, у которой все прописано в доктрине.

    Шонус добавил, что разговорами о захвате Крыма Запад пытается отвести внимание от неудавшегося контрнаступления ВСУ. Он добавил, что это попытка оправдать большие траты на военную помощь, запугать россиян и ввести в заблуждение украинцев.

    Напомним, Ходжес заявлял, что в январе 2023 года украинские войска «войдут в Мариуполь и Мелитополь».

    16 января 2024, 19:02
    Путин: Государственности Украины может быть нанесен невосполнимый удар
    Путин: Государственности Украины может быть нанесен невосполнимый удар
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне СВО инициатива находится у российских военнослужащих, украинская государственность может получить невосполнимый удар, ответственность за это будет на нынешних киевских властях, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований регионов России.

    «Если дальше будет продолжаться то, что сейчас продолжается, то, что сейчас имеет место быть, – а сейчас, это совершенно очевидно, не только провалилось их контрнаступление, но инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил, если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин в обращении к военным на встрече в госпитале Вишневского заявил, что противник России в спецоперации «постепенно сдувается».

    Коментарии (41)
    16 января 2024, 13:52
    Эксперт назвал преимущества нового дрона «Инферно» в зоне СВО

    Эксперт Федутинов: Новый беспилотник «Инферно» может поражать как живую силу, так и технику

    Эксперт назвал преимущества нового дрона «Инферно» в зоне СВО
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Новый российский БПЛА «Инферно» обладает рядом преимуществ, например, меньшая уязвимость к противодронным средствам, многоразовость и возможность несения нескольких боеприпасов. Этот беспилотник способен поражать живую силу и технику противника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал специалист по БПЛА Денис Федутинов. Ранее Российская армия использовала «Инферно» для бомбардировки позиций ВСУ.

    «Судя по тому, что дрон оснащен гранатами ВОГ-17 и ГП-25, которые могут быть размещены в девяти слотах для сброса, основной целью для аппарата является живая сила противника, находящаяся как в движении, так и на боевых позициях – в открытых окопах или траншеях», – сказал Денис Федутинов, специалист по БПЛА.

    «Вместе с тем можно предположить, что в качестве поражающего элемента будут использоваться и модификации с боеприпасами осколочно-фугасного и кумулятивного действия большего калибра, предназначенных для поражения полевых укреплений и транспортных средств, включая бронетехнику», – отметил собеседник.

    «Первое преимущество аппарата – меньшая подверженность воздействию типовых портативных противодроновых средств. Это связано с тем, что беспилотник относится к категории FPV-дронов, которыми бойцы управляют от первого лица. При этом чаще всего используется аналоговый канал связи», – поясняет он.

    «Второе преимущество – «Инферно» не является барражирующим боеприпасом и может использовать многократно. Наконец, третий плюс – дрон способен нести не один боеприпас, а несколько, в том числе производя их сброс сериями по несколько единиц, что позволяет увеличить вероятность поражения целей», – подчеркивает эксперт.

    «В момент зависания беспилотника над позицией противника для сброса боеприпасов он представляет собой более легкую цель для поражения стрелковым вооружением. Если разработчикам удалось реализовать систему, анализирующую пространственное положение БПЛА и цели, направление и скорость движения аппарата, а также, в идеале, учитывать и атмосферное влияние, то это позитивно скажется на выживаемости», – акцентирует он.

    «Думаю, было бы идеально, если бы технические новинки, подобные этой, получили возможность апробации на нескольких направлениях, где условия применения разнятся. Это позволило бы в сжатый временной период получить наиболее полную обратную связь от пользователей со всеми позитивными оценками и замечаниями для последующей доработки», – резюмировал Федутинов.

    Ранее ВС России в зоне СВО приступили к ковровым бомбардировкам украинских позиций с помощью специальных беспилотников «Инферно». Об этом рассказали в компании-разработчике БПЛА «Рустехдрон».

    Как сообщил представитель компании, дрон «Инферно» оснащен девятью слотами для сброса гранат, а в ходе выполнения боевой задачи аппарат пролетает над окопами противника и сериями сбрасывает по три боеприпаса. Он добавил, что такая работа является своеобразным аналогом ковровых бомбардировок в большой авиации.

    БПЛА может эффективно поражать пехоту и даже легкобронированную технику противника, так как несет четыре килограмма боевой нагрузки, в которую могут входить гранаты ГП-25 и ВОГ-17 и специально изготовленные заводские боеприпасы.

    Кроме того, представитель компании добавил, что дрону нет необходимости зависать над окопами, он бросает бомбы в движении, что резко повышает выживаемость беспилотников, радиус действия БПЛА составляет пять километров.

    Напомним, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны нарастит поставки наиболее востребованных образцов вооружения, в частности, будет формировать серийную линейку беспилотников различных классов – от сверхмалых до тяжелых ударных аппаратов.

    Президент России Владимир Путин на расширенном заседании Минобороны заявил о необходимости наращивания производства БПЛА. «Предстоит серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов. Знаю, что изменения происходят, они происходят достаточно быстро, я еще об этом скажу, но все-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию», – цитирует главу государства сайт Кремля.

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    16 января 2024, 11:18
    Суд ДНР приговорил к пожизненному сроку пулеметчика «Азова» за расстрел машины с детьми

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы старшего пулеметчика отдельного отряда специального назначения «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) Сергея Михайленко за расстрел автомобиля с детьми в Мариуполе, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

    Как сообщили в ведомстве, 19 марта 2022 года Михайленко в Мариуполе обнаружил двигавшийся по улице гражданский автомобиль с наклеенными белыми лентами, в котором ехала семья с тремя малолетними детьми, передает ТАСС.

    В пресс-службе добавили, что Михайленко расстрелял машину из автомата, в результате двое мужчин, женщина и трехлетний мальчик погибли на месте, двоим детям и их бабушке удалось спастись.

    Как сообщили в надзорном ведомстве, суд приговорил Михайленко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, он признан виновным в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, по мотивам политической, идеологической ненависти и в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

    Как уточнили в пресс-службе СК, вину в совершенных преступлениях Михайленко признал полностью.

    Ранее суд приговорил к 22 годам бойца ВСУ за расстрел мирного жителя Мариуполя.

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    16 января 2024, 16:20
    Новая партия в Германии призвала прекратить поставки оружия Украине

    Der Spiegel: «Союз Сары Вагенкнехт» выступил за прекращение поставок оружия Киеву и возвращение российского газа

    Новая партия в Германии призвала прекратить поставки оружия Украине
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Союз Сары Вагенкнехт» в Германии в случае победы на выборах в Европарламент намерена вернуться к импорту российского газа, остановить поставки оружия Киеву и выступить против расширения ЕС, сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на проект европейской предвыборной программы партии.

    Одним из важных пунктов в программе является призыв к прекращению поставок оружия на Украину, который может побудить Россию вступить в мирные переговоры, пишут «Известия».

    Газета FAZ опубликовала содержание программного документа «Партии Сары Вагенкнехт», он должен быть окончательно одобрен 27 января. Так, согласно предложению Вагенкнехт, ЕС в нынешнем виде неэффективен и нуждается в фундаментальном реформировании, он должен стать независимым от США международным игроком и обладать собственной цифровой инфраструктурой.

    Также в документе говорится, что должен быть приоритет национального законодательства над европейским, и предлагается ввести мораторий на расширение ЕС и на увеличение его бюджета.

    Ранее Вагенкнехт заявила, что для начала переговорного процесса с Москвой Киеву необходимо отказаться от вступления Украины в НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала условия для переговоров по Украине. По ее словам, Запад должен прекратить вооружать Киев.

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    16 января 2024, 14:29
    ВСУ на Купянском направлении потеряли за сутки два танка Leopard-2 и до 160 военных
    ВСУ на Купянском направлении потеряли за сутки два танка Leopard-2 и до 160 военных
    @ Скриншот из видео

    На Купянском направлении подразделения Западной группировки активными действиями отразили шесть атак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ около Синьковки Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, три танка, из которых два Leopard-2, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили четыре атаки 63-й механизированной и 25-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР) и Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника составили до 250 военнослужащих, две машины пехоты.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ рядом с Веселым и Богдановкой ДНР, отчитались в Минобороны.

    Ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике ВСУ под Курдюмовкой ДНР. Противник потерял до 280 военнослужащих, танк, две машины пехоты. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артустановка «Гвоздика» и орудие Д-20.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Владимировки и Новомихайловки ДНР. Потери противника составили до 120 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, американская артсистема М777 и противотанковая пушка МТ-12, сообщил Конашенков.

    На Запорожском направлении подразделения российской группировки при поддержке авиации нанесли поражения скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ поблизости от Вербового и Работино Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 115 военнослужащих, три бронемашины, гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.

    На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск потери противника составили до 65 военнослужащих. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены три американские артиллерийские системы М777, самоходная артустановка М109 Paladin и три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», перечислили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражена живая сила и техника ВСУ в 112 районах.

    Средствами ПВО за сутки сбиты 69 украинских беспилотников, в том числе в районах Новой Маячки, Голой Пристани Херсонской области, Пологов Запорожской области, Старомихайловки, Песков, Спорного, Марьинки, Липового ДНР, Белогоровки, Нырково, Тополевки, Верхнекаменки и Кривошеевки ЛНР, а также 13 снарядов РСЗО HIMARS, подытожили в оборонном ведомстве.

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    16 января 2024, 14:37
    Рэпер Vacio встал на воинский учет

    Адвокат Vacio (Николай Васильев) заявил, что рэпер встал на воинский учет

    Рэпер Vacio встал на воинский учет
    @ t.me/moscowcourts

    Tекст: Александра Юдина

    Рэпер Vacio (Николай Васильев) после освобождения из-под ареста встал на воинский учет и прошел медкомиссию, сообщил его адвокат Роман Попов.

    По словам юриста, Васильев, как любой законопослушный гражданин, встал на воинский учет и прошел медкомиссию. Сейчас решается вопрос о его категории годности к военной службе, передает РИА «Новости».

    Более того, Попов добавил, что Vacio считает службу в армии почетной обязанностью, а также любит и поддерживает Родину.

    Ранее арестованный после участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой рэпер получил повестку.

    Напомним, суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений «голую вечеринку» Ивлеевой, блогера оштрафовали на 100 тыс. рублей. Участвовавшего в мероприятии рэпера Vacio отправили под арест на 15 суток по статье о мелком хулиганстве, в субботу его повторно арестовали.

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    16 января 2024, 20:14
    Путин: Предатели по определению не могут победить
    Путин: Предатели по определению не могут победить
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Предатели, которые подают сигналы НАТО или пытаются «пересесть» на чуждые традиции, могут что-то «цапнуть» и «под одеялом сожрать», но успеха не добьются, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований регионов России.

    «Те, кто пытается пересесть на какие-то чуждые нам традиции, на какие-то чуждые внутренние сигналы – как вы сказали, обращаются там к НАТО и так далее – это люди, которые, не начав еще ничего делать, уже все проиграли. Они предали своих предков, предали свой народ и свои интересы», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что предатели никогда не побеждают.

    «Они могут что-то там цапнуть, что-то спереть, утащить и где-то там под одеялом сожрать. Но никогда успех на их стороне не будет. А тем более, если они на пьедестал почета выставляют явных нацистов и пособников Гитлера. Такие люди по определению не могут победить. Мозги там закомпостировали людям, проговорили про какую-то самостийность. На нее никто не покушался никогда», – добавил глава государства, отметив, что еще несколько десятилетий назад их предки боролись с нацизмом, а сегодня они его поддерживают.

    Ранее Путин счел угрозой безопасности России депортацию русских из Прибалтики.

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    16 января 2024, 19:17
    Путин назвал «придурками» власти Украины за отказ от переговоров с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    От переговоров с Россией отказалась Украина, придурки, давно бы все закончилось, полтора года назад, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов России.

    «Они же отказались от переговоров… Мы же договорились обо всем…Через день они выбросили в помойку все договоренности, сейчас публично сказали, в том числе руководитель этой самой переговорной группы… сказал: да, мы были готовы, мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-министр Великобритании господин Джонсон, и он уговорил нас не реализовывать эти договоренности. Ну придурки, нет? И прямо говорят, и если бы мы пошли на это, уже все давно бы было закончено, полтора года назад», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    По его словам, такое решение Украины лишний раз подчеркивает, что они несамостоятельные люди.

    Ранее Путин заявил, что государственность Украины находится под вопросом.

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    16 января 2024, 21:36
    В Белом доме заявили о расширении масштабов подготовки ВСУ

    Помощник президента США Салливан заявил, что Запад расширяет масштабы подготовки ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Возглавляемая США западная коалиция расширяет масштабы проведения подготовки ВСУ, поддержка Украины будет продолжаться, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Салливан сказал, что США работают над тем, чтобы заручиться двухпартийной поддержкой в выделении необходимых ресурсов для поставки Украине необходимого вооружения. Также он отметил, что Запад наращивает собственный ВПК и лишает Россию доступа к ресурсам, чтобы она не смогла сделать то же самое, передает ТАСС.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи на Давосском форуме, что Вашингтон намерен продолжить поддержку Киева.

    Между тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае прекращения поставок оружия с Запада ВСУ будут сражаться лопатами.

    Президент России Владимир Путин заявил, что «формула мира» Зеленского не позволяет вести переговоры с Россией.

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    16 января 2024, 14:15
    Володин: СВО предотвратила начало третьей мировой войны

    Tекст: Ольга Иванова

    Проведение СВО предотвратило начало третей мировой войны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая первое пленарное заседание в весенней сессии парламента.

    По его словам, могла бы произойти «гуманитарная катастрофа… миллионы погибших», но, считает Володин, этого нет, потому что «наши солдаты и офицеры борются с нацизмом, защищают мир и спокойствие граждан не только Российской Федерации, а других государств и в первую очередь государств Европы», передает ТАСС.

    Володин подчеркнул, что приоритетом работы Госдумы должны быть вопросы поддержки участников СВО и членов их семей. Председатель Госдумы подчеркнул, что нужно делать все для того, чтобы солдаты, офицеры, члены их семей «ни в чем не нуждались».

    Кроме того, Володин перед началом первого заседания весенней сессии нижней палаты парламента пообщался с президентом России Владимиром Путиным, который пожелал успехов депутатам.

    Ранее Володин сообщил, что с начала 2024 года в России вступят в силу 694 закона, каждый четвертый из которых – социально ориентированный.

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    16 января 2024, 10:22
    В подконтрольных Киеву районах Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области, сообщил глава назначенной Киевом военной администрации региона Юрий Малашко.

    По его словам, зафиксированы сообщения о «разрушении объектов инфраструктуры», передает ТАСС. Другую уточняющую информацию он не привел.

    Ранее Малашко также рассказал, что ряд объектов инфраструктуры получили повреждения в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

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    16 января 2024, 14:21
    Лавров оценил поддержку КНДР спецоперации на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил признательность КНДР за поддержку в вопросе специальной военной операции (СВО) на Украине.

    «Мы тесно и плодотворно сотрудничаем с Пхеньяном на площадке Организации Объединенных Наций и других многосторонних организаций. И, безусловно, мы всегда поддерживаем КНДР в ООН и очень ценим вашу аналогичную позицию в поддержку позиции Российской Федерации, в том числе в вопросах, которые касаются проводимой нами специальной военной операции на Украине», – сказал Лавров на переговорах с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, передает ТАСС.

    В ходе встречи российский министр также сообщил, что внесенные Россией в Совет Безопасности ООН предложения по урегулированию ситуации на Корейском полуострове находятся на столе переговоров.

    Говоря о политике США в отношении КНДР, Лавров заявил, что она не способствует продвижению урегулирования в регионе в позитивном направлении.

    «Приходится, однако, констатировать, что политика Соединенных Штатов и их региональных сателлитов по созданию угроз безопасности Корейской Народно-Демократической Республике отнюдь не способствует продвижению в позитивном направлении. Мы будем продолжать призывать к отказу от любых шагов, которые ведут к эскалации напряженности», – сказал он.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что министры иностранных дел России и КНДР лично сообщат Владимиру Путину о результатах прошедших переговоров.

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    16 января 2024, 18:39
    Путин поблагодарил за мужество живущих на приграничных с Украиной территориях

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность людям, проживающим на приграничных с Украиной территориях, и заверил, что правительство будет делать все, чтобы их поддержать.

    «Я хочу сказать, что я и вам, и всем людям, которые поживают на этих приграничных территориях, хочу выразить слова благодарности за их мужество и сплоченность», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По его словам, правительство будет делать все, чтобы поддержать жителей приграничных территорий. «Я знаю, как люди себя героически там ведут под обстрелами, я имею в виду муниципальных служащих, оказывая помощь и старикам, и детям, и женщинам. Это просто действительно проявление лучших черт национального характера», – заключил президент.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России сделают все, чтобы минимизировать, а затем полностью избавиться от угрозы украинских обстрелов Белгорода и других российских городов.

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    17 января 2024, 09:02
    В Одессе раздались звуки взрывов

    Укринформ: Взрывы произошли в Одессе, в области действует предупреждение об угрозе с воздуха

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы произошли в Одессе на юге Украины, сообщило агентство Укринформ.

    Других подробностей не приводится, передает ТАСС.

    В Николаевской и Одесской областях объявлена воздушная тревога.

    Ранее в Одессе беспилотник уничтожил британский ветрогенератор.

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    17 января 2024, 10:05
    Освобожденного в рамках обмена британского наемника Эслина заметили в зоне СВО

    «Российская газета»: Приговоренный к смертной казни в ДНР британец Эслин вернулся в зону СВО

    Освобожденного в рамках обмена британского наемника Эслина заметили в зоне СВО
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Британский наемник Эйден Эслин, попавший в российский плен в 2022 году, приговоренный в ДНР к смертной казни, а позже освобожденный в рамках обмена пленными, вновь замечен в зоне проведения спецоперации, пишут СМИ.

    В Сети появился ролик, снятый самим Эслином, на котором видна стела на въезде в Авдеевку, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    При этом по видео невозможно определить, вооружен ли британец.

    Газета Daily Mail писала ранее, что Эслин после освобождения в рамках обмена собирается работать в зоне СВО как «военный корреспондент».

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    Год семьи поставил перед Россией три задачи

    Правительство России утвердило план основных мероприятий, приуроченных к проведению Года семьи. Среди них не только популяризация семейных ценностей, но и меры, направленные на решение демографических задач. О каких именно мерах идет речь и за счет чего Россия могла бы в 2024 году сломать негативные демографические тренды? Подробности

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    Месть Ирана Америке задела Ирак

    Иран нанес 24 удара по объектам в Ираке и Сирии, которые связывают с США и Израилем. Целями Тегерана стали места, где якобы подготавливались теракты против Исламской республики. И хотя это привело к осложнению отношений с Ираком, у Тегерана и Багдада сохраняется общая задача – снижение американского влияния в регионе. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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