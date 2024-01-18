  • Новость часаПВО перехватила беспилотники над Московской и Ленинградской областями
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Свобода давно не там, где ее ищут

    Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.

    20 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Политэмигранты врут, как очевидцы

    Говоря о том, что в США бытует миф о страшной и ужасной России, многие думают, что виноваты в этом исключительно американские СМИ. Увы, в конкурсе «кто расскажет самую страшную историю о России» они всегда будут на втором месте после так называемых очевидцев.

    22 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Британская конфетка не сделает жизнь Зеленского слаще

    На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.

    4 комментария
    18 января 2024, 03:56

    ПВО перехватила беспилотники над Московской и Ленинградской областями

    Минобороны: Украинские беспилотники перехвачены над Московской и Ленинградской областями

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские беспилотники перехвачены над Московской и Ленинградской областями системой ПВО, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что около 1.30 мск была пресечена попытка ВСУ совершить атаку с применением БПЛА. Дежурные средства ПВО сбили один дрон над территорией Московской области и перехватили один беспилотник над территорией Ленинградской области.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская ПВО отразила атаку летевшего на Москву беспилотника.

    17 января 2024, 14:32
    Захарова назвала ужасающим число содержащихся «в застенках киевского режима» россиян
    Захарова назвала ужасающим число содержащихся «в застенках киевского режима» россиян
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала страшным и ужасающим число россиян, находящихся «в застенках киевского режима».

    Во время брифинга журналисты поинтересовались у Захаровой, есть ли в украинских тюрьмах российские граждане. Она ответила, что есть, а также добавила, что в МИД поступает «большое количество обращений по поводу наших граждан или наших соотечественников, которые стали жертвами киевского режима», передает ТАСС.

    Захарова пояснила, что такие обращения в основном идут и рассматриваются по линии аппарата уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

    «Цифры страшные, цифры ужасающие. Они, к сожалению, опять же, только растут», – добавила Захарова.

    По ее словам, Россия практически ежедневно призывает международное сообщество «хоть что-то сделать для того, чтобы облегчить страдания ни в чем не повинных людей».

    Ранее в Госдепе США подтвердили, что журналист, блогер и американский гражданин Гонсало Лира действительно скончался в украинской тюрьме.

    О смерти Лиры одним из первых сообщил известный американский журналист Такер Карлсон. Он утверждал, что Лира «подвергался пыткам в украинской тюрьме с июля».

    Коментарии (25)
    17 января 2024, 19:36
    Высокоточным ударом уничтожено 60 французских наемников в Харькове

    ВС России нанесли высокоточный удар по пункту дислокации наемников в Харькове

    Высокоточным ударом уничтожено 60 французских наемников в Харькове
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по пункту дислокации иностранных боевиков в городе Харькове, основу которых составляли французские наемники, сообщили в Министерстве обороны России.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается, что в результате удара здание, в котором находились наемники, было полностью разрушено. По данным ведомства, было уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 солдат доставили в больницы.

    Между тем военкоры опубликовали фотографии, предположительно, здания, по которому был нанесен удар. Украинские власти сообщали, что удар пришелся по «недействующему медцентру», а в Минздраве страны сообщили о восьми раненых, следует из сообщения в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

    Ранее сообщалось, что ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ.

    Коментарии (39)
    17 января 2024, 14:12
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России за прошедшие сутки поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны.

    Ракетные войска и артиллерия, ударные беспилотники ВС России также поразили базу горючего для украинской военной техники, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и «Небо-СВ», 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 119 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Российская ПВО за сутки сбила 11 снарядов РСЗО «Ольха» и чешской Vampire, а также уничтожила 21 украинский беспилотник в районах Золотаревки, Белогоровки ЛНР, Новониколаевки, Горловки и Песков ДНР.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 779 БПЛА, 450 ЗРК, 14 658 танков и других бронемашин, 1202 РСЗО, 7759 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 560 единиц спецтехники.

    Коментарии (8)
    17 января 2024, 08:42
    Макрон пообещал Украине ракеты SCALP и «сотни бомб»

    Le Monde: Макрон пообещал Украине ракеты SCALP и «сотни бомб»

    Макрон пообещал Украине ракеты SCALP и «сотни бомб»
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Париж передаст Украине около 40 ракет SCALP, самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, а также несколько сотен бомб, пообещал президент Франции Эммануэль Макрон.

    Французский лидер рассказал, что в настоящее время работает с Киевом над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности, которое планируется заключить через несколько недель. Макрон добавил, что для этого сам поедет на Украину в феврале, передает РБК со ссылкой на Le Monde.

    В августе французские власти передали Украине пробную партию ракет класса «воздух – поверхность» большой дальности SCALP.

    Между тем Брюссель начал аудит вооружений, переданных странами Евросоюза Украине.

    Коментарии (34)
    17 января 2024, 07:30
    Украина попыталась обстрелять Белгородскую область из РСЗО Vampire

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны утром в среду пресекли попытку киевского режима провести террористическую атаку в Белгородской области, сообщило Минобороны России.

    ВСУ попытались обстрелять территорию региона из чешской РСЗО RM-70 Vampire и применить беспилотники, но дежурные средства ПВО уничтожили снаряды и дроны, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    До этого ночью среды Украина попыталась обстрелять Белгородскую область ракетами РСЗО «Ольха», эту попытку также пресекли.

    Коментарии (14)
    17 января 2024, 11:27
    Медведев: Существование Украины смертельно опасно для украинцев

    Tекст: Ольга Никитина

    Существование Украины смертельно опасно для украинцев, причем речь идет не только о бандеровском политическом режиме, но о «совершенно любой Украине», заявил заместитель председателя Совбеза (СБ) России Дмитрий Медведев.

    «Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий», – заявил Медведев в своем Telegram-канале.

    Вне зависимости от того, кто стоит у руля «ракового новообразования под именем Украина», легитимности это «стране» не добавит, уверен зампред СБ России. А значит, сделал вывод он, неопределенно долго, «практически всегда» будет сохраняться угроза новой схватки.

    Угроза нового конфликта будет существовать со 100-процентной вероятностью, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом, подчеркнул Медведев, отметив, что разгореться конфликт может и через десять, и через 15 лет.

    Именно поэтому, подчеркнул он, существование Украины и фатально для украинцев.

    «Выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, абсолютное большинство украинцев (…) выберет в конечном счете жизнь. Поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше смерти. Их смерти и смерти их близких. И чем быстрее украинцы осознают это – тем лучше», – заключил Медведев.

    Ранее Медведев предупреждал, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.

    Коментарии (32)
    17 января 2024, 20:15
    Китай отказал Зеленскому во встрече с Ли Цяном в Давосе

    Politico: Китай отклонил просьбу Украины о встрече Зеленского и Ли Цяна в Давосе

    Китай отказал Зеленскому во встрече с Ли Цяном в Давосе
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Пекин отклонил просьбу Киева о встрече президента Украины Владимира Зеленского и премьера КНР Ли Цяна на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, сообщает Politico.

    Высокопоставленный чиновник США сообщил изданию, что Пекин отклонил просьбу Киева о встрече во время нахождения делегаций на форуме в Швейцарии. Другой источник добавил, что Китай отказался от контактов с Украиной после призыва России «прекратить дипломатические контакты с Украиной», передает «Газета.ru».

    Представитель Украины в беседе с Politico опроверг эту информацию, заявив, что «в расписании делегации не было встречи с китайскими чиновниками и что Киев никогда о ней не просил».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что официальный представитель КНР сделал заявление, которое можно трактовать как явный и существенный сдвиг позиции Пекина по отношению к происходящему на Украине. Раньше Китай, по крайней мере с точки зрения внешнеполитической риторики, выражал хоть и позитивный, но все же нейтралитет, но теперь он явно оправдывает и поддерживает российскую спецоперацию.

    Коментарии (3)
    17 января 2024, 20:41
    Названы лидеры и аутсайдеры по поставкам оружия Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Франция занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине, пишет газета l'Opinion.

    Париж направил Киеву вооружений на 500 млн евро, в то время как Вашингтон потратил на Украину 43,9 млрд евро, передает ТАСС.

    В пятерку лидеров также входят Германия (17,1 млрд евро), Британия (6,6 млрд евро), Норвегия (3,6 млрд евро) и Дания (3,5 млрд евро).

    Газета указала на проблемы с поставкой вооружений на Украину. Так, их тормозит проблема совместимости западного и бывшего советского оружия.

    Натали Луазо, возглавляющая подкомиссию по безопасности и обороне Европарламента, указывает «на усталость от Украины, которая охватила и Францию».

    Коментарии (0)
    17 января 2024, 12:24
    Политолог: Гарантии безопасности Франции для Украины станут фикцией

    Политолог Ткаченко: Французские гарантии безопасности Украины не имеют реальной значимости

    Политолог: Гарантии безопасности Франции для Украины станут фикцией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Илья Абрамов

    Соглашения, которые президент Франции Эммануэль Макрон собирается обсуждать с Владимиром Зеленским, не предполагают вмешательства Парижа в конфликт с Россией. Этот договор – фикция, которой члены НАТО прикрывают нежелание брать Украину в альянс. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее Макрон заявил о планах заключения двусторонних соглашений о безопасности с Украиной.

    «Двусторонние соглашения о безопасности, которые ранее заключил с Зеленским британский премьер Сунак, а теперь собирается подписывать Макрон – декорация без реальной значимости. Эти договоренности не предполагают вмешательства Британии или Франции в конфликт. Настоящие гарантии Украине может дать только вступление в НАТО, но туда ее никто не возьмет», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Такие договоренности могут стать своеобразным отчетом на грядущем саммите НАТО. Западные страны заявят о наличии двусторонних соглашений о безопасности и окончательно закроют вопрос о вступлении в альянс Украины. Поэтому, вероятно, следует ожидать визита в Киев с аналогичными целями и других европейских лидеров, например, Шольца или Мелони», – отмечает он.

    «Несмотря на то, что цели визита Макрона и Сунака были схожими, есть между их поездками и отличия. В частности, если разговор с французским президентом имеет какой-то смысл, так как он останется в ближайшее время главой государства, то британский премьер – «хромая утка». Если его партия проиграет, то Лондон может изменить свой подход к поддержке Украины, хотя и не кардинально», –резюмировал Ткаченко.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах приехать на Украину, сообщает Le Monde. Он также уточнил, что Франция «завершает процесс заключения соглашения о безопасности» с Зеленским. Подчеркивается, что договоренности будут аналогичны тем, которые в пятницу были заключены между Украиной и Британией.

    Также Париж передаст Украине около 40 ракет SCALP, самоходные артиллерийские установки Caesar, а также несколько сотен бомб, добавляет Le Monde. Французский президент таким образом стремится ответить на обвинения некоторых партнеров Парижа и показать, что Франция не отстает в плане военной поддержки офиса Зеленского от других стран.

    Напомним, Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности, обязательства Лондона по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО. Речь в договоре идет об обмене разведывательной информацией, сотрудничестве в сфере кибербезопасности, обучении медиков и военных, а также кооперации в оборонной промышленности. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что это значит на практике.

    Ранее Макрон заявлял, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте. Он призвал и дальше поддерживать Украину и усиливать оборону Киева и других уязвимых мест, отметив, что «в ближайшие месяцы придется принимать важные решения».

    Коментарии (6)
    17 января 2024, 21:42
    Бундестаг проголосовал против передачи Киеву крылатых ракет Taurus
    Бундестаг проголосовал против передачи Киеву крылатых ракет Taurus
    @ IMAGO/Sven Eckelkamp/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкий парламент проголосовал против резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, требовавшей от правительства передать Украине крылатые ракеты Taurus.

    За поставки ракет проголосовали 178 депутатов Бундестага, против выступили 485, трое воздержались, передает РИА «Новости».

    Передать Украине ракеты Taurus потребовали консерваторы из фракции ХДС/ХСС партии бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, теперь они находятся в оппозиции.

    Напомним, 3 января представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин пока не принял решения о возможных поставках Киеву крылатых ракет Taurus.

    Коментарии (7)
    17 января 2024, 22:39
    Зеленский резко ответил Трампу на слова про окончание конфликта на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский ответил экс-президенту США Дональду Трампу «думай – потом говори» в ответ на заявление о скором завершении конфликта на Украине.

    По словам Зеленского, в случае если Украине будет передано вооружение, но взамен забраны какие-либо запасы, «Россия может занять всю территорию Украины», передает РИА «Новости».

    Он признал, что боится этого, и призвал Трампа «сначала думать, а потом говорить».

    При этом Зеленский заверил, что готов «работать со всеми» в случае избрания президентом Штатов Трампа.

    Ранее Трамп заявил, что действующее руководство Соединенных Штатов Америки – это дураки.

    Напомним, Трамп одержал убедительную победу в штате Айова. Другой претендент на пост президента от Республиканской партии, бизнесмен Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки и поддержке Трампа.

    Коментарии (7)
    17 января 2024, 16:59
    В Иране опровергли поставки России БПЛА для использования на Украине
    В Иране опровергли поставки России БПЛА для использования на Украине
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Иран никогда не поставлял России ЮПЛА и ракеты для использования на Украине, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

    По его словам, заявления Киева о том, что против них используются иранские дроны, создают много шума, но Украина не предоставила ни единого доказательства и ни одного подтверждающего документа, передает ТАСС.

    Ранее представитель России в СБ ООН Василий Небензя заявил, что между Россией и Ираном не было сделок, нарушающих резолюцию СБ ООН о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе.

    Напомним, в Белом доме заявили, что Иран якобы может изучать перспективу передачи России баллистических ракет для применения на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева нет данных о том, что Иран поставляет ракеты России.

    Коментарии (11)
    17 января 2024, 06:27
    Отставной офицер ВМС США Табах: США не желают победы Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим может не рассчитывать на помощь с американской стороны, поскольку в Вашингтоне не желают видеть победы украинской стороны, заявил отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах.

    Украинской стороне нужно осознать за два года, что той помощи, которая ей требуется, ей не дадут, действующая американская администрация – это не друзья Киева, заявил Табах, передает РИА «Новости».

    При этом противники украинской государственности есть и в Демократической, и в Республиканской партиях США.

    Эти политические силы «медленно душат» и «медленно убивают» Украину, заключил Табах.

    Коментарии (0)
    17 января 2024, 23:17
    Российская ПВО уничтожила две ракеты «Точка-У» над Брянской областью

    Минобороны: Российская ПВО уничтожила две ракеты «Точка-У» и перехватила три дрона ВСУ над Брянской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО уничтожила две тактические ракеты «Точка-У» и перехватила три беспилотника ВСУ над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 21.30 мск российская ПВО пресекла попытку ВСУ ударить по территории Брянской области посредством ракетного комплекса «Точка-У» и беспилотников.

    Ранее Украина попыталась обстрелять Белгородскую область ракетами РСЗО Vampire. До этого Украина попыталась обстрелять Белгородскую область ракетами РСЗО «Ольха», эту попытку тоже пресекли.

    Коментарии (0)
    17 января 2024, 22:57
    Швейцария потребовала легитимного подхода в вопросе передачи активов России

    Власти Швейцарии потребовали легитимного решения по заблокированным российским активам

    Tекст: Александра Юдина

    Решение по передаче заблокированных российских финактивов на нужды Украины должно соответствовать международному праву, заявили в Федеральном департаменте экономики, образования и исследований (EAER) Швейцарии.

    В частности, Швейцария выступила за то, чтобы обсуждения привели к решению, отвечающему правовой системе самой Швейцарии, передает РБК.

    Также власти страны заявили, что итоговое решение в отношении активов России должно соответствовать международному праву и внешнеполитическим целям.

    Отмечается, что швейцарские власти и профильные ведомства продолжает непрерывно мониторить работу, ведущуюся на международном уровне в отношении замороженных финансовых активов России.

    Ранее Бельгия призвала создать четкий механизм конфискации российских активов.

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