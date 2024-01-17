Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.10 комментариев
Движение по трассе М-12 «Восток» возобновлено
Ограниченное из-за метели движение на участке трассы М-12 «Восток» от Канаша до Шали возобновлено, сообщили в госкомпании «Автодор».
В Telegram-канале «Автодора» уточняется, что на участке 684 – 836-й км движение открыто в обоих направлениях.
Ранее сообщалось, что заторы на М-12 «Восток» ликвидированы.
«Автодор» отменил плату за проезд по перекрытой из-за метели трассе М-12. Из-за сильной метели временно было закрыто движение по М-12 «Восток» на участке 684 – 836 км (от Канаша до Шали). Сильные порывы ветра и метель также стали причиной задержки 16 авиарейсов в аэропорту Казани.
Между тем «Автодор» предупредил, что в ближайшие сутки на всей сети российских автодорог ожидается сильный снегопад с повышением температуры до околонулевых значений.