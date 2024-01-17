На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.2 комментария
В аэропорту Казани из-за метели задержаны рейсы
Сильные порывы ветра и метель стали причиной задержки 16 авиарейсов в аэропорту Казани, сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.
Так, прилет рейса Казань – Томск задерживается на 11 часов, кроме того задерживаются рейсы на вылет в Москву, Калининград, Горно-Алтайск, передает ТАСС.
Ожидается прибытие из Москвы, Санкт-Петербурга, Нового Уренгоя Душанбе, Худжанда.
Отменены рейсы на вылет и прилет в Стамбул.
Ранее «Автодор» сообщил, что продвижение автотранспорта по трассе М-12 «Восток» временно перекрыто из-за неблагоприятной погоды.