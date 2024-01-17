На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.2 комментария
На трассе М-12 «Восток» на время перекрыли движение из-за непогоды
Продвижение автотранспорта по трассе М-12 «Восток» временно перекрыто из-за неблагоприятной погоды, сообщила государственная компания «Автодор».
Движение перекрыто на участке 684-836 от Канаша до Шали, сообщила госкомпания, передает ТАСС.
Ранее в январе на трассе М-7 «Волга» ограничивали движение всех видов транспорта, кроме легковых автомобилей, причиной стала метель.