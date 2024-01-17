Автомобилистов предупредили о сильных снегопадах на дорогах России

«Автодор» предупредил о сильных снегопадах на дорогах России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении в Telegram-канале «Автодора», днем 17 января, сильный снегопад на М-12 «Восток» на территории Татарстана, продлится до 14.00 часов.

В Ростовской области и Краснодарском крае ожидаются дожди при околонулевой температуре, а эпицентром станет Московская область, где снег начнется ближе к четвергу.

Также, по прогнозу, сильный снегопад 18 января ожидается: на М-12 «Восток» в Московской и Владимирской областях; на М-4 «Дон» в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях; на всем протяжении трасс М-1 «Беларусь», М-3 «Украина» и ЦКАД; на М-11 «Нева» в Московской и Тверской областях. В «Автодоре» попросили автомобилистов отложить дальние поездки с 17 и 18 января на другие даты.

Как сообщил на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов, аэропорт в Казани в среду закрыт, передает «Татар-информ».

Ранее в среду сильные порывы ветра и метель стали причиной задержки 16 авиарейсов в аэропорту Казани.