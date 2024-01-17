«Автодор» отменил плату за проезд по перекрытой из-за метели трассы М-12

Tекст: Вера Басилая

В сообщении в Telegram-канале «Автодора» говорится, что сейчас более 40 единиц уборочной техники ведут расчистку дорожного полотна для возобновления движения по трассе,

Между тем, водители рассказали, что находятся в пути 18 часов из-за пробок на трассе М-12. Водитель Юрий уточнил, что находится в дороге с пяти часов вечера прошлого дня, а заторы были на протяжении всего пути, приезжали работники «Автодора» помогали «откапывать».

По его словам, работа была налажена, но все перемело, и под утро сложно было уже уехать, один раз даже пришлось стоять, не двигаясь абсолютно, около пяти часов, пишет «Газета.Ru».

Юрий добавил, что движение было восстановлено около десяти утра (мск), водители двигаются медленно, одной колонной.

Еще один водитель Ильдар рассказал, что на М-12 ночью была «ужасная обстановка», поскольку дороги были не расчищены, а водители не могли «в туалет сходить».

Ранее из-за сильной метели временно было закрыто движение по М-12 «Восток» на участке 684 – 836 км (от Канаша до Шали).

Сильные порывы ветра и метель также стали причиной задержки 16 авиарейсов в аэропорту Казани.

Между тем «Автодор» предупредил, что в ближайшие сутки на всей сети российских автодорог ожидается сильный снегопад, сопровождающийся повышением температуры до околонулевых значений.