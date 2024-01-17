Заторы на трассе М-12 «Восток» ликвидированы

«Автодор» заявил о ликвидации заторов на трассе М-12 «Восток»

Tекст: Вера Басилая

В сообщении компании в Telegram-канале уточняется, что из снежного плена высвобождены автомобили, заторы на участке 684 – 836-й км ликвидированы, водителям была оказана помощь и предложены обогрев и топливо. Идет расчистка дорожного полотна для возобновления движения по трассе.

Как уточнили в «Автодоре», всем, кто оказались в снежном плену на трассе, оказывалась помощь: им доставляли горячие напитки, бензин, а также буксировали застрявший транспорт.

Ранее «Автодор» отменил плату за проезд по перекрытой из-за метели трассе М-12. Из-за сильной метели временно было закрыто движение по М-12 «Восток» на участке 684 – 836 км (от Канаша до Шали). Сильные порывы ветра и метель также стали причиной задержки 16 авиарейсов в аэропорту Казани.

Между тем «Автодор» предупредил, что в ближайшие сутки на всей сети российских автодорог ожидается сильный снегопад, сопровождающийся повышением температуры до около нулевых значений.