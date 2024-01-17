Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.9 комментариев
Заторы на трассе М-12 «Восток» ликвидированы
«Автодор» заявил о ликвидации заторов на трассе М-12 «Восток»
Заторы на участке трассы М-12 «Восток» от Канаша до Шали ликвидированы, в общей сложности было высвобождено более 100 транспортных средств, сообщили в госкомпании «Автодор».
В сообщении компании в Telegram-канале уточняется, что из снежного плена высвобождены автомобили, заторы на участке 684 – 836-й км ликвидированы, водителям была оказана помощь и предложены обогрев и топливо. Идет расчистка дорожного полотна для возобновления движения по трассе.
Как уточнили в «Автодоре», всем, кто оказались в снежном плену на трассе, оказывалась помощь: им доставляли горячие напитки, бензин, а также буксировали застрявший транспорт.
Ранее «Автодор» отменил плату за проезд по перекрытой из-за метели трассе М-12. Из-за сильной метели временно было закрыто движение по М-12 «Восток» на участке 684 – 836 км (от Канаша до Шали). Сильные порывы ветра и метель также стали причиной задержки 16 авиарейсов в аэропорту Казани.
Между тем «Автодор» предупредил, что в ближайшие сутки на всей сети российских автодорог ожидается сильный снегопад, сопровождающийся повышением температуры до около нулевых значений.