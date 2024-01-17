Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.8 комментариев
Журналист Карлсон предупредил о катастрофических последствиях для Украины от вмешательства США
США, финансируя ВСУ, могут уничтожить Украину, заявил американский журналист Такер Карлсон в программе Tucker Carlson Uncensored.
По его словам, власти США, вероятно, выкачивают из американских налогоплательщиков в общей сложности полтриллиона долларов, передает РИА «Новости».
Карлсон отметил, что справедливым был бы вопрос: что они получат взамен? «Ну, целое поколение мертвых украинцев. Полностью стертую с лица земли Украину. И прежде всего Америку, ставшую гораздо слабее и гораздо беднее», – заявил журналист.
Карлсон считает, что республиканцы уже не хотят вкладывать деньги в Украину, хотя до этого придерживались другой позиции. Очевидным он назвал результат трат Вашингтона – бессмысленные смерти и разрушения.
Ранее в Белом доме заявили, что у США пока нет планов по составлению новых пакетов военной помощи Украине. Последний пакет был выделен 27 декабря.