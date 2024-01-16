США заявили об отсутствии планов по новой военной помощи Украине

Орбан придумал новую схему финансирования Украины

Tекст: Ольга Иванова

Орбан считает, что выделение 50 млрд сразу на четыре года серьезно навредили бы европейской экономике, поэтому если Запад хочет создать денежный фонд для помощи Украине, необходимо его создать вне бюджета ЕС, передает РИА «Новости».

Но Венгрия, по его словам, готова к тому, чтобы для каждой страны на основе, например, национальных экономических показателей, был произведен расчет, сколько она должна выплатить Украине.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро. При этом бюджет Украины на 2024 год верстался с учетом макрофинансовой помощи ЕС, и теперь его исполнение находится под большим вопросом.

Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК разрабатывает альтернативные варианты оказания финансовой помощи Украине со стороны ЕС, если переговоры по программе поддержки на 50 млрд евро провалятся.