Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.3 комментария
На счетах ФНБ не осталось евро
Министерство финансов обнулило остатки евро на счетах Фонда национального благосостояния (ФНБ), в фонде остались только рубли, золото и юани.
В декабре для покрытия дефицита бюджета была продана часть средств ФНБ в виде 573,7 млн евро, а также 114,94 млрд юаней и 232,58 тонн золота в обезличенной форме, передает «Коммерсант». Таким образом, на счетах ФНБ не осталось евро.
Объем ФНБ сократился на 1,5 трлн рублей, до 11,965 трлн рублей, в долларовом выражении – на 17,7 млрд долларов, до 133,5 млрд долларов. Курсовая разница и переоценка золота составили 2,12 трлн рублей.
По состоянию на 1 января 2024 года на счетах ФНБ размещено 227,33 млрд юаней, 358,96 тонн золота и 1,514 млрд рублей. В середине 2021 года Россия отказалась от инвестирования средств ФНБ в долларовые активы, с 2022 года структура ФНБ предполагает возможность инвестирования только в золото и юани.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Китай и Россия почти полностью вычеркнули доллар из своей торговли, и разбиралась, почему переходить на национальные валюты со всеми торговыми партнерами не всегда удачная идея.