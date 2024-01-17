Tекст: Валерия Городецкая

В декабре для покрытия дефицита бюджета была продана часть средств ФНБ в виде 573,7 млн евро, а также 114,94 млрд юаней и 232,58 тонн золота в обезличенной форме, передает «Коммерсант». Таким образом, на счетах ФНБ не осталось евро.

Объем ФНБ сократился на 1,5 трлн рублей, до 11,965 трлн рублей, в долларовом выражении – на 17,7 млрд долларов, до 133,5 млрд долларов. Курсовая разница и переоценка золота составили 2,12 трлн рублей.

По состоянию на 1 января 2024 года на счетах ФНБ размещено 227,33 млрд юаней, 358,96 тонн золота и 1,514 млрд рублей. В середине 2021 года Россия отказалась от инвестирования средств ФНБ в долларовые активы, с 2022 года структура ФНБ предполагает возможность инвестирования только в золото и юани.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Китай и Россия почти полностью вычеркнули доллар из своей торговли, и разбиралась, почему переходить на национальные валюты со всеми торговыми партнерами не всегда удачная идея.