Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.0 комментариев
Путин дал поручение о социальной и языковой адаптации детей мигрантов
Президент Владимир Путин поручил к 1 июля подготовить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях.
«Правительству подготовить совместно с администрацией президента, уполномоченным при президенте по правам ребенка и Советом при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека с учетом ранее данного поручения и представить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях», – говорится в перечне поручений, утвержденном по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года, и опубликованном на сайте Кремля.
Срок исполнения назначен на 1 июля 2024 года.
Ранее Путин говорил, что ситуация с миграцией в России, как и во многих других государствах, непростая, по разным подсчетам в стране живут более 10 млн трудовых мигрантов.