Говоря о том, что в США бытует миф о страшной и ужасной России, многие думают, что виноваты в этом исключительно американские СМИ. Увы, в конкурсе «кто расскажет самую страшную историю о России» они всегда будут на втором месте после так называемых очевидцев.5 комментариев
На Кипре заметили массовый уход крупных российских компаний
Phileleftheros: Крупные российские компании массово покидают юрисдикцию Кипра
Уже более десяти крупных российских организаций начали процесс перевода из юрисдикции Кипра в специальные административные районы России с особым налоговым режимом или в страны СНГ, пишут местные СМИ.
По сообщению газеты Phileleftheros, компании переезжают из Кипра или в Россию, или в соседние страны, в частности в Казахстан. Такую тенденцию издание объяснило политикой властей Кипра, которые противодействуют обходу западных санкций в отношении России, пишут «Ведомости».
Уточняется, что уйти из юрисдикции Кипра планируют или уже начали TCS Group (головная компания «Тинькофф-банка»), девелопер «Группа Эталон», ретейлер Fix Price, маркетплейс Ozon, United Medical Group (холдинговая компания «Европейского медицинского центра»), «Трансмашхолдинг» и Globaltrans.
Напомним, в декабре кипрские банки получили распоряжение, прекращающее все операции в рублях.