На Кипре заметили массовый уход крупных российских компаний

Phileleftheros: Крупные российские компании массово покидают юрисдикцию Кипра

Tекст: Ольга Никитина

По сообщению газеты Phileleftheros, компании переезжают из Кипра или в Россию, или в соседние страны, в частности в Казахстан. Такую тенденцию издание объяснило политикой властей Кипра, которые противодействуют обходу западных санкций в отношении России, пишут «Ведомости».

Уточняется, что уйти из юрисдикции Кипра планируют или уже начали TCS Group (головная компания «Тинькофф-банка»), девелопер «Группа Эталон», ретейлер Fix Price, маркетплейс Ozon, United Medical Group (холдинговая компания «Европейского медицинского центра»), «Трансмашхолдинг» и Globaltrans.

Напомним, в декабре кипрские банки получили распоряжение, прекращающее все операции в рублях.