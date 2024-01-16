Летчик Ярошенко раскритиковал случаи ношения молодежью флага США на одежде

Tекст: Алексей Дегтярев

Ярошенко провел презентацию своей книги в «Московском доме книги», в ходе нее он раскритиковал поведение молодежи, которая не читает книг, а также погружена в свои мобильные телефоны.

Запись презентации опубликована в паблике «Московского дома книги» во «ВКонтакте».

Он отметил, что нужно возвращаться к советской системе воспитания молодых поколений, когда присутствовали спортивные клубы, автокросс, мотокросс, ДОСААФ и другие увлечения.

«Сейчас все сводится к чему? Денег нет – вот и все, у родителей денег нет, и дите брошено на произвол судьбы. Я считаю, это большая проблема», – сказал он.

Летчик обратил внимание, что некоторые молодые люди, пытаясь выглядеть красиво, носят на куртках американские флаги, он подчеркнул, что это очень задевает его.

«Как это может быть? <…> Это просто недопустимо в данной ситуации», – сказал Ярошенко.

В апреле 2022 года после длительного переговорного процесса прошел обмен осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Ярошенко сообщал, что в ходе заключения в Либерии он неоднократно подвергался пыткам и психологическому давлению.