Путин предложил продлить выставку «Россия» на ВДНХ «хотя бы на летний период»

«Жалко, конечно, что она закончится. Я пока еще никому не говорил, честно могу сказать, но я хочу коллег попросить хотя бы продлить, может быть, на летний период. Большое количество людей приезжает в Москву, миллионы людей с удовольствием придут», – сказал глава государства в ходе общения с главами муниципальных образований субъектов РФ, передает ТАСС.

Он также добавил, что власти РФ подумают, как можно «транслировать [опыт проведения выставки] на страну, на регионы». «Это удачный эксперимент, нам хотелось показать, что сделано за последние десятилетия, пару десятилетий. Как шла страна, какие задачи решала, что получилось, что удалось, может быть, где-то что-то не получилось, но в целом наша с вами общая работа привела к таким результатам, о части которых можно рассказать и показать [их] на этой выставке», – отметил Путин.

Он напомнил, что выставку уже посетили свыше 4 млн человек. «Она удалась», – подчеркнул президент.

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов.