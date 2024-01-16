В Совкомфлоте оценили риски передвижения судов через Суэцкий канал

Совкомфлот заявил о планах разработки альтернативных Красному морю маршрутах

Tекст: Вера Басилая

В сообщении Совкомфлота говорится, что компания следит за событиями в Красном море и оценивает риски, в случае необходимости суда пустят по альтернативному маршруту, передает ТАСС.

Также в компании заявили, что роль Северного морского пути в качестве глобального маршрута по доставке транзитных грузов из Азии в Европу и обратно возрастает в связи с эскалацией напряженности в Суэцком канале.

Ранее СПГ-танкеры приостановили движение по Красному морю после ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, какой сценарий конфликта на Ближнем Востоке выгоден России.