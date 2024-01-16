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В Совкомфлоте оценили риски передвижения судов через Суэцкий канал
Совкомфлот заявил о планах разработки альтернативных Красному морю маршрутах
Совкомфлот не исключает использование альтернативных маршрутов в случае эскалации ситуации в Красном море, возрастает роль транспортного коридора Северного морского пути, сообщили в компании.
В сообщении Совкомфлота говорится, что компания следит за событиями в Красном море и оценивает риски, в случае необходимости суда пустят по альтернативному маршруту, передает ТАСС.
Также в компании заявили, что роль Северного морского пути в качестве глобального маршрута по доставке транзитных грузов из Азии в Европу и обратно возрастает в связи с эскалацией напряженности в Суэцком канале.
Ранее СПГ-танкеры приостановили движение по Красному морю после ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене.
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