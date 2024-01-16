На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
Госдума приняла заявление из-за планов убрать памятник «Алеша» в Болгарии
Госдума приняла заявление из-за инициативы убрать памятник «Алеша» в болгарском Пловдиве
Госдума на первом пленарном заседании весенней сессии приняла заявление, в котором осудила инициативу демонтировать памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» в болгарском городе Пловдиве.
Депутаты выразили «крайнее возмущение в связи с провокационным и циничным предложением членов муниципального совета Пловдива от партии «Демократы за сильную Болгарию» до конца 2024 года демонтировать памятник советскому солдату-освободителю «Алеша», передает ТАСС.
Если инициатива будет подписана, то она «ляжет несмываемым позором как на самих инициаторов, так и на законодательную и исполнительную власть города», добавили в ГД. Депутаты выразили уверенность, что жители не только Пловдива, но и Болгарии в целом отстоят памятник.
Ранее в ГД назвали планы сноса памятника «Алеша» варварской инициативой.