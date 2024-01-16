На Западных Балканах образовался еще один геополитический разлом: Москва поддерживает сербов, Запад потворствует шовинизму бошняков. Пока что конфликт между Республикой Сербской и боснийскими властями далек от горячей фазы. И вот 8 января, в преддверии празднования в сербском энтитете Дня Республики, над Боснией пролетели два истребителя F-16 ВВС США.2 комментария
Российские военные штурмом захватили позиции ВСУ и взяли пленных
Минобороны: Российские военные штурмом захватили позиции ВСУ и взяли пленных на Купянском направлении
Военнослужащие штурмового подразделения Западной группировки ВС России захватили позиции ВСУ и взяли в плен украинских военных на Купянском направлении, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, штурмовики ВС России выдвинулись вперед и провели боевую работу – забрали опорный пункт без особого труда, оказали помощь раненым военнослужащим ВСУ и отправили в свой тыл группу военнослужащих противника, рассказавших много полезной информации, передает ТАСС.
Как отметил командир штурмовой группы с позывным Ларек, его боевой путь начинался с пехоты, чтобы было полное понимание того, что такое прилеты и как укрываться от беспилотников противника.
«Бывают ситуации, когда двое-трое суток находишься в укрытии. У нас были три группы. Заходили с трех направлений, разными дорогами. Одна из групп в этот момент находилась непосредственно в тылу противника», – рассказал он.
Ранее стало известно, что четверых украинских диверсантов, готовивших теракты на российских военных и энергетических объектах, доставили в Москву.