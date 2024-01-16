На Западных Балканах образовался еще один геополитический разлом: Москва поддерживает сербов, Запад потворствует шовинизму бошняков. Пока что конфликт между Республикой Сербской и боснийскими властями далек от горячей фазы. И вот 8 января, в преддверии празднования в сербском энтитете Дня Республики, над Боснией пролетели два истребителя F-16 ВВС США.2 комментария
Израиль начал бомбежку города Джабалия на севере сектора Газа
Авиация Израиля начала наносить удары по городу Джабалия на севере сектора Газа
Авиация Армии обороны Израиля наносит удары по городу Джабалия, расположенному на севере сектора Газа.
Артиллерия Армии обороны Израиля также обстреливает дома в лагере беженцев, который расположен севернее Джабалии, сообщает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что массированные бомбардировки Израиля на территории сектора Газа не позволяют ООН доставлять в анклав гуманитарную помощь.
Он отметил, что миротворцам нужна безопасность для персонала, а также восстановление логистики и деловой активности в регионе.