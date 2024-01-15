В Telegram-канале ведомства указано, что противник потерял свыше 200 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, тринадцать автомобилей и две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».

Также в районе населенного пункта Курахово в ДНР поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

Кроме того, на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ близ Синьковки Харьковской области. Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР. Противник потерял до 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и САУ «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении бойцы группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР и нанесли огневое поражение опорным пунктам 5-й бригады нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества. В результате было уничтожено более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Южно-Донецком направлении бойцы группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ близ Новомихайловки в ДНР, где потери противника составили свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и САУ «Гвоздика».

Помимо прочего, на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 3-й и 14-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Работино и Новопокровка Запорожской области. Противник потерял до 20 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении в результате систематического огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, восемь автомобилей и САУ «Гвоздика».

Также ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражена база горючего для военной техники ВСУ, 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка, Кривошеевка, Николаевка, Верхнекаменка ЛНР, Спорное ДНР, Пшеничное Запорожской области, а также три тактические ракеты «Точка-У».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 689 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 632 танка и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7736 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 489 единиц специальной военной автомобильной техники.