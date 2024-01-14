Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.10 комментариев
В Wildberries потеряли связь с 54 сотрудниками сгоревшего склада
Wildberries: Компания не может дозвониться до 54 работников, бывших на сгоревшем складе
Компания Wildberries пытается связываться с сотрудниками, которые присутствовали на складе в Санкт-Петербурге во время возгорания, пока не получается дозвониться до 54 работников.
В Wildberries заявили, что некоторые работники склада оставили там личные вещи, включая мобильные телефоны, чтобы быстро и безопасно покинуть объект, передает РИА «Новости».
При этом число людей, с которыми не удалось установить связь, постепенно уменьшается, в том числе благодаря работе горячей линии, ни один из сотрудников склада в Шушарах не числится пропавшим или погибшим.
Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями после произошедшего пожара на складе Wildberries в поселке Шушары.
Напомним, в субботу утром под Петербургом в складском комплексе Wildberries начался пожар. Пожарные локализовали возгорание на складе Wildberries на площади 70 тыс. кв. метров. К вечеру субботы площадь горения сократилась до 4 тыс. кв. метров. Страховщик оценил ущерб от пожара в 10-11 млрд рублей. Позже стало известно, что сгоревший в Петербурге склад Wildberries работал без разрешения Госстройнадзора.