Дерипаска спрогнозировал окончание конфликта на Украине

Дерипаска сообщил о возможном окончании конфликта на Украине не раньше мая 2025 года

Tекст: Валентина Григоренко

Дерипаска в своем Telegram-канале, комментируя начало работы Всемирного экономического форума в Давосе, отметил, что, по словам организаторов, главной темой будет переговоры о мире на Ближнем Востоке и на Украине, передает РИА «Новости».

Бизнесмен уточнил, что США будут представлены на форуме на высоком уровне – приедут госсекретарь Энтони Блинкен и советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Он отметил, что конструктивный разговор о ситуации на Украине не состоится, поскольку делегации из России не будет. Дерипаска выразил уверенность в том, что мира раньше мая следующего года ждать и не стоит.

Как подчеркнул бизнесмен, на повестке также будут обсуждать конфликт и его решение в секторе Газа, а еще одно важной темой станет обсуждение текущей экономической ситуации на фоне повышения процентных ставок и роста долга.

Дерипаска сообщил, что на форуме пройдет закрытая встреча руководителей ЦБ, а также запланированы выступления президента Франции Эммануэля Макрона и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее замглавы НАТО Мирча Джоанэ заявил, что конфликт на украинской территории продлится еще долго, он может не завершиться и в 2025 году.