В детском саду в Казани во время тихого часа умерла девочка

Прокуратура Татарстана начала проверку после смерти девочки в детском саду в Казани

Tекст: Вера Басилая

По предварительным данным, воспитатели в пятницу уложили в тихий час детей спать, когда стали будить воспитанников, одна девочка не проснулась и не подавала признаков жизни. Была вызвана скорая помощь, но фельдшеры констатировали смерть ребенка, следует из сообщения в Telegram-канале прокуратуры Татарстана.

В свою очередь в управлении образования Казани сообщили, что девочка в пятницу пришла в детсад на второй день после больничного. По словам воспитателей, днем ребенок вел себя как обычно, на здоровье и плохое самочувствие не жаловался. В то же время до обеда в садике проводился плановый медосмотр, врач также не заметила каких-либо нарушений или проблем со здоровьем, передает РИА «Новости».

В настоящее время проводится работа по выявлению причины смерти, ожидается заключение специалистов. Прокуратура, в частности, проверяет соблюдение требований законодательства об образовании в части обеспечения надлежащего присмотра и ухода за воспитанниками.

Ранее шестилетний мальчик остался без присмотра родителей и утонул в бассейне термального курорта в Челябинске, возбуждено уголовное дело.