Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.2 комментария
В детском саду в Казани во время тихого часа умерла девочка
Прокуратура Татарстана начала проверку после смерти девочки в детском саду в Казани
После смерти девочки во время тихого часа в одном из детских садов в Казани начата проверка прокуратуры Татарстана и Министерства здравоохранения, признаков насильственной смерти, по предварительным данным, не установлено.
По предварительным данным, воспитатели в пятницу уложили в тихий час детей спать, когда стали будить воспитанников, одна девочка не проснулась и не подавала признаков жизни. Была вызвана скорая помощь, но фельдшеры констатировали смерть ребенка, следует из сообщения в Telegram-канале прокуратуры Татарстана.
В свою очередь в управлении образования Казани сообщили, что девочка в пятницу пришла в детсад на второй день после больничного. По словам воспитателей, днем ребенок вел себя как обычно, на здоровье и плохое самочувствие не жаловался. В то же время до обеда в садике проводился плановый медосмотр, врач также не заметила каких-либо нарушений или проблем со здоровьем, передает РИА «Новости».
В настоящее время проводится работа по выявлению причины смерти, ожидается заключение специалистов. Прокуратура, в частности, проверяет соблюдение требований законодательства об образовании в части обеспечения надлежащего присмотра и ухода за воспитанниками.
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