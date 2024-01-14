ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли более 300 военных

Tекст: Валентина Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении ВС России отразили три атаки штурмовых групп 21-й, 24-й механизированных и 50-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Веселого, Новгородского и Невельского ДНР. Отмечается, что на данном направлении Украина потеряла убитыми и ранеными более 300 военных, девять танков, четыре боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley, четыре боевые бронированные машины, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и 27 автомобилей.

В пресс-службе уточнили, что во время контрбатарейной борьбы за минувшие сутки российские военные ликвидировали две артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, АS-90 производства Великобритании, Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, самоходную пушку Dana чешского производства, орудие М119 производства США и три гаубицы Д-30.

Как указали в Минобороны, на Купянском направлении российская армия отразила четыре атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районе Синьковки Харьковской области и уничтожила подразделения ВСУ в районах Кисловки Харьковской области и Розовки ЛНР.

В сообщении говорится, что российские солдаты поразили на данном направлении за минувшие сутки до 130 украинских военнослужащих, четыре танка, восемь автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США и три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также в районе Волчанска Харьковской области ликвидировали склад боеприпасов 113-й бригады теробороны.

В ведомстве подчеркнули, что на Краснолиманском направлении Россия отразила атаку штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии Украины в районе Червоной Дибровы ЛНР, а также ликвидировали более 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

В Минобороны заявили, что на Южно-Донецком направлении ВС России уничтожили формирования 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Елизаветовки ДНР. Отмечается, что ВСУ потеряли на данном направлении более 170 солдат, два танка, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и шесть автомобилей, а также артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании, самоходную пушку Dana чешского производства и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

В пресс-службе пояснили, что на Запорожском направлении российская армия уничтожила до 60 украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-30, а на Херсонском направлении Украина потеряла до 60 солдат, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку Zuzana-2 словацкого производства и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

В ведомстве уточнили, что Россия ликвидировала склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 112 районах.

В сообщении отмечается, что средствами ПВО сбиты 23 украинских беспилотника в районах Новоандреевки, Спорного, Липового ДНР, Подкуйчанска, Попасной ЛНР, Веселого, Любимовки, Нового Запорожской области, Новой Каховки Херсонской области и 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Ранее в Минобороны сообщили, что расчет разведывательного беспилотника Zala соединения ВДВ обнаружил на правом берегу Днепра два танка ВСУ и скорректировал их поражение «Ланцетами».