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ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли более 300 военных
Российская армия за минувшие сутки поразила на Донецком направлении более 300 украинских военных, девять танков, БМП Bradley, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и 27 автомобилей, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении ВС России отразили три атаки штурмовых групп 21-й, 24-й механизированных и 50-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Веселого, Новгородского и Невельского ДНР. Отмечается, что на данном направлении Украина потеряла убитыми и ранеными более 300 военных, девять танков, четыре боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley, четыре боевые бронированные машины, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и 27 автомобилей.
В пресс-службе уточнили, что во время контрбатарейной борьбы за минувшие сутки российские военные ликвидировали две артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, АS-90 производства Великобритании, Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, самоходную пушку Dana чешского производства, орудие М119 производства США и три гаубицы Д-30.
Как указали в Минобороны, на Купянском направлении российская армия отразила четыре атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районе Синьковки Харьковской области и уничтожила подразделения ВСУ в районах Кисловки Харьковской области и Розовки ЛНР.
В сообщении говорится, что российские солдаты поразили на данном направлении за минувшие сутки до 130 украинских военнослужащих, четыре танка, восемь автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США и три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также в районе Волчанска Харьковской области ликвидировали склад боеприпасов 113-й бригады теробороны.
В ведомстве подчеркнули, что на Краснолиманском направлении Россия отразила атаку штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии Украины в районе Червоной Дибровы ЛНР, а также ликвидировали более 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу «Мста-Б».
В Минобороны заявили, что на Южно-Донецком направлении ВС России уничтожили формирования 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Елизаветовки ДНР. Отмечается, что ВСУ потеряли на данном направлении более 170 солдат, два танка, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и шесть автомобилей, а также артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании, самоходную пушку Dana чешского производства и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
В пресс-службе пояснили, что на Запорожском направлении российская армия уничтожила до 60 украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-30, а на Херсонском направлении Украина потеряла до 60 солдат, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку Zuzana-2 словацкого производства и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
В ведомстве уточнили, что Россия ликвидировала склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 112 районах.
В сообщении отмечается, что средствами ПВО сбиты 23 украинских беспилотника в районах Новоандреевки, Спорного, Липового ДНР, Подкуйчанска, Попасной ЛНР, Веселого, Любимовки, Нового Запорожской области, Новой Каховки Херсонской области и 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».
Ранее в Минобороны сообщили, что расчет разведывательного беспилотника Zala соединения ВДВ обнаружил на правом берегу Днепра два танка ВСУ и скорректировал их поражение «Ланцетами».