Байден: США направили Ирану касающееся атак хуситов сообщение

Tекст: Ольга Иванова

О сообщении и Байден рассказал во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома. Он сообщил, что США передали сообщение в частном порядке «и уверены, что они основательно подготовились», передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что американский и британский удары по хуситам в Йемене начали планировать 1 января после совещания у президента США Джо Байдена с командой по нацбезопасности.

Напомним, при первом ударе американские военные и их союзники использовали свыше 150 боеприпасов. Для нового удара Пентагон применил ракету «Томагавк», ей ударили по радарной установке хуситов.