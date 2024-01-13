Пушилин сообщил об обстреле ВСУ машины скорой в ДНР

Tекст: Кристина Цыцура

Пострадала женщина 1965 года рождения, которая работа в бригаде скорой помощи. На машину был сброшен взрывоопасный предмет с бепилотника, написал Пушилин в Telegram-канале.

Глава республики сообщил, что в результате были повреждены пять жилых домостроений в Донецке, Макеевке и Горловке.

Ранее сообщалось, что дрон-камикадзе ВСУ влетел в реанимобиль медиков в ДНР.