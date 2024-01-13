Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.0 комментариев
На Украине рассказали о тяжелой ситуации ВСУ в зоне СВО
Экс-замминистра Тука: Ситуация для ВСУ в зоне спецоперации остается тяжелой из-за российских дронов
Ситуация в зоне боевых действий для ВСУ тяжелая, заявил на канале «Прямой» экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
По его словам, ситуация для ВСУ остается тяжелой, в данный момент нет оснований для рассказов о том, что в следующем году украинские военные захватят Крым, а через год окажется под Москвой, передает РИА «Новости».
Также Тука заметил, что на некоторых направлениях фронта ситуация «наиболее горячая», а украинские военные тем временем лишились главного преимущества на поле боя, так как беспилотники ВС России имеют десятикратное численное превосходство над дронами ВСУ.
Кроме того, политик выразил сомнение, что западные союзники Киева предоставят свои образцы средств радиоэлектронной борьбы ради применения их против российских дронов.
Ранее Newsweek назвал российские модернизированные ударные БПЛА «Куб» ночным кошмаром для Украины.