Стали известны сроки начала работы пункта базирования ВМФ России в Абхазии

Совбез Абхазии: Пункт базирования ВМФ России в республике может начать работать в 2024 году

Tекст: Александра Юдина

По его словам, строительные работы в Очамчирской бухте, где будет располагаться пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России, пока не идут, на данном этапе он проектируется, однако уже в этом году может начаться его функционирование, передает РИА «Новости».

«Это будет пункт базирования, так это прописано в соглашении», – заверил он, не называя точных сроков.

Шамба добавил, что строительство пункта базирования российских кораблей в Абхазии отвечает букве и духу соглашения о союзничестве и стратегическом партнерстве.

Секретарь Совбеза Абхазии подчеркнул, что Россия взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности республики, и с 2008 года исправно их выполняет.

«Нет инцидентов с захватом судов в море, спокойна ситуация и в приграничном районе. В рамках соглашения есть обязательства и у абхазской стороны. И мы также их выполняем», – заверил Шамба.

В октябре в ЕС выразили обеспокоенность в связи с планами России по созданию военно-морской базы Черноморского флота в Абхазии.

В ноябре 50 грузинских оппозиционных депутатов направили заявление с протестом в НАТО и Евросоюз в связи с ранее подписанным Россией и Абхазией соглашениям о создании в Очамчирской бухте пункта базирования российских военных кораблей.