Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.5 комментариев
Нефть подорожала почти на 2% на фоне ситуации на Ближнем Востоке
Мировые цены на нефть выросли почти на 2% на фоне ситуации на Ближнем Востоке
Мировые цены на нефть в пятницу заметно выросли – почти на 2% – на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке.
Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.51 растет на 1,73%, достигая 78,75 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,86%, до 73,36 доллара, передает РИА «Новости».
В ночь на пятницу США и Британия нанесли 23 авиаудара по объектам в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде.
Произошедшая эскалация усиливает опасения рынков относительно поставок нефти.
«Обострение конфликта несет потенциальное усиление перебоев и необходимость перенаправления судов. Но больший риск несет возможность угроз поставкам из Персидского залива», – цитирует Bloomberg главу отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона.