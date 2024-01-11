Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.5 комментариев
Зеленский пожаловался на отсутствие «результата» от использования активов России
Зеленский пожаловался на отсутствие «ощутимого результата» от использования активов РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ощутил результата от использования замороженных активов России.
«Ощутимого результата от использования замороженных активов (РФ) у Украины еще не было», – заявил украинский лидер на пресс-конференции с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, передает РИА «Новости».
Зеленский заявил, что Бельгия передаст Киеву 1,7 млрд евро «в виде налогов на интерес от замороженных активов», имея в виду доход от их реинвестирования. Он отметил, что Украина заинтересована в доходе от 15 до 18 млрд евро, а суммарно хочет получить 250-300 млрд евро.
Ранее Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден и его администрация не против передачи Украине замороженных активов России. В США заявили, что пока не приняли решение по замороженным российским активам.