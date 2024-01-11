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    15 комментариев
    11 января 2024, 18:15

    Путин назвал невосполнимой утратой смерть Соломина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Смерть народного артиста СССР Юрия Соломина стала невосполнимой утратой для всей российской культуры, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Кончина Юрия Мефодьевича Соломина – тяжелая, невосполнимая утрата для отечественной культуры, для всей России», – цитирует телеграмму президента ТАСС.

    По его словам, из жизни ушел «великий актер, настоящий творец и созидатель, хранитель легендарных традиций русского классического театра».

    Напомним, Соломин умер в возрасте 88 лет. Прощание с артистом назначено на 15 января.

    11 января 2024, 08:51
    Путин: Россия стала первой экономикой Европы
    Путин: Россия стала первой экономикой Европы
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Экономика России по паритету покупательной способности стала первой в Европе и пятой в мире, рассказал президент Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями.

    «Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом – первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире: Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе – номер один», – приводит его слова ТАСС.

    «По паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу, но на душу населения – нам еще надо стараться. Поэтому тут есть над чем работать», – добавил глава государства.

    Ранее Путин заявлял, что Россия является сильной и самодостаточной во всех смыслах страной и продемонстрировала это всему миру.

    Коментарии (88)
    11 января 2024, 09:55
    Путин: Возможностей на Дальнем Востоке даже больше, чем в Москве

    Путин: Дальний Восток обладает такими возможностями, которых нет даже в Москве

    Путин: Возможностей на Дальнем Востоке даже больше, чем в Москве
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Возможности, которые открываются перед дальневосточными предпринимателями, иногда оказываются более широкими, чем у столичного бизнеса, отметил президент Владимир Путин в ходе общения с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске.

    Один из участников встречи рассказал, что после учебы в столичном вузе вернулся на Сахалин, где его семья, воспользовавшись преимуществами механизма территории опережающего развития, занималась проектом по строительству гостиниц на территории горнолыжного курорта «Горный воздух». Выслушав его, Путин сказал: «Здорово, что вы после обучения в Москве вернулись на Дальний Восток, на Сахалин, и себя [здесь] реализовываете».

    «Москва хороший город, там много возможностей, но таких нет», – заметил Путин. «А здесь у вас [необходимые возможности] есть на Сахалине. У вас получается. Здорово. Я вас с этим поздравляю», – приводит его слова ТАСС.

    Также глава государства отметил, что изменения в преференциальные режимы для бизнеса на Дальнем Востоке нужно вносить аккуратно, чтобы не навредить предпринимателям. «Вы правы, безусловно, сохранение правил игры, как вы сказали, стабильность, действительно, – это мать инвестиций. Когда люди строят планы, бизнес-планы, конечно, должны исходить из того, что ситуация стабильна», – сказал Путин. В частности, его попросили не сокращать возможности льготных режимов для бизнеса на Дальнем Востоке, а оставить их прежними или улучшить.

    При этом президент обратил внимание, что изменения предлагаются в законопроекте, который пока не одобрен. «И проекта-то нет, есть только обсуждение», – добавил он. Глава государства пояснил, что предложения Минфина заключаются «только в том, чтобы объем предоставляемых льгот не превышал объемы капитальных вложений и средств на НИОКР, чтобы было соответствие».

    «Экономия государственных ресурсов нужна, это правда, лишних денег никогда не бывает. Но здесь очень важно сохранить этот режим в целом, не ухудшать его. Обязательно посмотрим», – заверил Путин. Он подчеркнул, что «одно дело – это бюрократия и поиск оптимизации расходов бюджета, а с другой стороны на чаше весов инвестиционный климат целого огромного макрорегиона».

    Сейчас на Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов – территории опережающего развития, которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями.

    Ранее в ходе встречи Путин заявлял, что статус территории опережающего развития (ТОР) может быть придан мультимодальным складским комплексам, прилегающим к автомобильным международным пунктам пропуска.

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    11 января 2024, 11:48
    Путин пообещал посетить Курилы
    Путин пообещал посетить Курилы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа пообещал, что обязательно посетит Курильские острова.

    «Надо развивать туристический кластер [Курильских] островов. Там очень интересно, говорят. Не был [там] ни разу, к сожалению, но обязательно приеду», – приводит его слова ТАСС.

    Путин отметил, что подводный мир Курил одновременно очень интересный и опасный. «[Там] акулы присутствуют, между прочим», – обратил внимание президент.

    МИД России подчеркивал ранее, что Южные Курилы являются неотъемлемой частью России на законных, в том числе международных, основаниях по итогам Второй мировой войны.

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    11 января 2024, 14:49
    Изготовитель «Хищника» пообещал доработать снегоболотоход, на котором ездил Путин
    Изготовитель «Хищника» пообещал доработать снегоболотоход, на котором ездил Путин
    @ hishnik.pro

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Производитель снегоболотохода «Хищник» учтет предложения пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова по доработке машины, заявил директор предприятия Максим Мезенин.

    Предприятие всегда принимает критику и «постоянно работает над качеством», в России около 160 компаний занимаются производством вездеходов, на рынке жесткая конкуренция, сказал Мезенин РИА «Новости».

    По его словам, предприятие совершенствует и дорабатывает продукцию, у него есть уникальные разработки и преимущества, которых нет у других.

    Узлы «Хищника» в основном отечественного производства, а двигатель – иностранного, так как моторов, подходящих для этого вида вездеходов, на российском и белорусском рынках пока нет.

    На предприятии сами делают кузов, раму, дорабатывают некоторые узлы и агрегаты. Коробка передач же на «Хищнике» российского производства, и пока в ней поправить и улучшить ничего не могут.

    Ранее Песков проехался на российском снегоболотоходе «Хищник» по Чукотке и заявил, что машину нужно доработать и «довести до ума». Также на этой машине ездил и сам президент Владимир Путин, его поездка была рисковой, поскольку зимник не был официально открыт.

    Коментарии (20)
    11 января 2024, 12:34
    Путин: Российские производители беспилотников «на шаг впереди» противника

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отечественные производители БПЛА на шаг опережают противника, на фронте беспилотники выполняют много важных задач, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями.

    «Это один из современных способов ведения вооруженной борьбы, который корректирует все другие во взаимодействии с видами и родами вооруженных сил, связывает многие вещи, делает их более эффективными – и контрбатарейную борьбу, и разведку», – передает его слова ТАСС.

    «Задач очень много, поэтому здесь очень важно опережать противника, быть на шаг впереди. И у вас, и у ваших коллег получается это делать. И вы уже это делаете», – отметил президент.

    Путин подчеркнул, что российские беспилотники активно применяются в зоне СВО.

    «Вот продукция, которую вы и ваши коллеги выпускаете, – всем хорошо известно – крайне востребована: и ударные беспилотники, и разведывательные. И они очень эффективно применяются», – сказал Путин, обращаясь к бизнесмену, занимающемуся выпуском беспилотников.

    Ранее Newsweek назвал модернизированные ударные БПЛА «Куб» ночным кошмаром для Украины.

    Коментарии (9)
    10 января 2024, 20:38
    Путин прибыл в Хабаровск

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин прилетел в Хабаровский край с рабочим визитом после посещения Чукотки.

    В последний раз Путин был в Хабаровске более десяти лет назад – 31 декабря 2013 года после наводнения на Дальнем Востоке, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в ходе визита в Хабаровск глава государства встретится с представителями малого бизнеса, осмотрит презентацию планов развития городов Дальнего Востока, посетит мультстудию и пообщается с главой региона Михаилом Дегтяревым.

    Коментарии (3)
    11 января 2024, 10:03
    Путин: Власти вовремя не открыли импорт яиц

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские власти не сориентировались и вовремя не открыли импорт яиц, чтобы остановить рост цен на них, заявил президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.

    «Вовремя просто не сориентировались. Объем производства у нас не уменьшился. Потребление увеличилось в связи с реальными располагаемыми доходами населения, немножко, но все-таки доходы чуть-чуть у людей выросли. Начали больше приобретать яйцо, мясо курицы. А вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. И цены полетели. Поэтому нужно быть очень аккуратными», – передает его слова ТАСС.

    Напомним, в ходе прямой линии Путин объяснил, что яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения, и принес извинения за недоработку правительства.

    Заместитель главы Минсельхоза Максим Титов заявил, что цены на яйца снизятся в ближайшее время.

    Коментарии (21)
    10 января 2024, 19:25
    Песков рассказал о поездке Путина на снегоболотоходе

    Песков назвал рискованной поездку Путина на снегоболотоходе из-за некрепкого льда

    Песков рассказал о поездке Путина на снегоболотоходе
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Поездка президента России Владимира Путина по Чукотке на снегоболотоходе была отчасти рискованной, зимник не был официально открыт из-за недостаточной толщины льда, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Песков рассказал, что зимник официально откроется только в феврале месяце, толщина льда еще не такая, чтобы она гарантировала спокойный проезд любого транспорта, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства заверил, что перед приездом президента трасса и все было проверено десять раз специальными службами.

    Ранее Песков заявил, что российский снегоболотоход «Хищник», на котором по Чукотке ездил Путин, нужно доработать и «довести до ума».

    Коментарии (0)
    10 января 2024, 18:45
    Песков: Посетив Чукотку, Путин отныне видел всю Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после визита главы государства Владимира Путина на Чукотку можно сказать, что теперь он «видел всю Россию».

    «Это его первый приезд. Это единственный регион, где он доселе не был. Теперь можно сказать, что он [Путин] видел всю Россию», – сказал представитель Кремля журналистам, отметив, что Чукотка – очень важный регион, передает ТАСС.

    До этого единственная в истории поездка главы государства на Чукотку состоялась в 2008 году, когда президентом являлся Дмитрий Медведев.

    Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов сказал, что визит Путина положительно скажется на развитии Чукотки и Арктического региона.

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    11 января 2024, 10:53
    Путин назвал несправедливой критику в адрес Минфина из-за ЖКХ

    Путин: Критиковать Минфин за финансирование системы ЖКХ несправедливо

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями вступился за Минфин, заявив, что критиковать министерство за финансирование системы ЖКХ несправедливо.

    «Все критикуют Минфин, я иногда тоже, но в данном случае упреки в адрес Минфина несправедливы, потому что Минфин все эти долгосрочные и достаточно объемные средства на финансирование системы ЖКХ поддержал», – передает ТАСС слова главы государства.

    Президент подчеркнул, что в этом плане никаких противоречий внутри правительства не существует. «Все это будет реализовываться. Нужно ли там что-то дополнительно надстроить, посмотрим. Но в целом все прописано и средства выделены», – заверил Путин.

    Он сообщил, что при необходимости власти будут обращать внимание на те сегменты в системе мер поддержки для сферы ЖКХ, которые остались не учтенными. «У нас с 2021 года уже соответствующие планы выстраивались, они выстроены сейчас и обеспечены финансированием. Нужно ли что-то дополнительно принимать, мы посмотрим обязательно», – сказал он. В частности, он отметил, что решение о компенсации строителям за возведение социальных объектов принято. «Будут возвращаться деньги частным структурам за возведение коммунальной инфраструктуры, детских садов, школ и т. д. Такие решения у нас приняты, и это мы обязательно будем делать», – сказал он.

    Путин также обозначил перспективы развития системы ЖКХ. «В этом году у нас предусмотрено 12 млрд [рублей], это небольшие деньги из федерального бюджета. Но вот мы вчера вечером с коллегами обсуждали, наверное, дали бы и больше, если бы строительный комплекс за них особенно боролся. Но он, судя по всему, не очень боролся, потому что неизвестно, готов ли сам строительный комплекс к таким масштабным работам. А там деньги предусмотрены приличные», – заметил президент. Путин сообщил, что на 2025 год предусмотрено уже 150 млрд рублей, на 2026-й тоже 150 млрд. Более того, из ФНБ также предусмотрены средства свыше 180 млрд. «Плюс к этому, вы уже упомянули об этом, инфраструктурные кредиты и облигации соответствующие. Поэтому набор очень большой, меню такое существует, и у нас нет оснований полагать, что мы здесь будем что-то сокращать», – подытожил глава государства.

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    10 января 2024, 18:53
    Песков рассказал о работе Минобороны по решению проблем бойцов СВО

    Песков заявил, что Минобороны проделало гигантскую работу по решению проблем бойцов СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Масштаб специальной военной операции большой, какие-то накладки и проблемы все равно неизбежны, но Минобороны России и другие ведомства проделали гигантскую работу для их устранения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя организационные проблемы, о которых Путину в последнее время рассказывали бойцы или их близкие, отметил, что накладки неизбежны, но система во многом налажена, передает ТАСС.

    По его словам, президент России беседует с министром обороны Сергеем Шойгу по несколько раз в день.

    В декабре Путин заявлял, что проблемы с выплатами участникам спецоперации еще существуют, однако все бойцы должны иметь равные соцгарантии.

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    10 января 2024, 18:37
    Песков анонсировал визит Путина в Хабаровск

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин после посещения Чукотки отправится в Хабаровск. Там он проведет встречу с малым бизнесом и осмотрит презентацию планов развития городов Дальнего Востока, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что на встрече с президентом будет достаточно много предпринимателей, ожидается предметный разговор, передает ТАСС. Также Путин пообщается с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

    Помимо прочего, президент посетит в Хабаровске мультстудию. Песков уточнил, что она уже вышла на международные рынки, снимает очень известные мультики.

    Он отметил, что в ходе общения с жителями в Анадыре Путин затронул тему поддержки отечественной анимации.

    Напомним, Путин 10 января впервые посетил Чукотку.

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    10 января 2024, 19:09
    Песков: Дата встречи Путина и Эрдогана пока неизвестна

    Tекст: Алексей Дегтярев

    День встречи глав российского и турецкого государств Владимира Путина и Тайипа Эрдогана еще не определена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Потребность в общении двух лидеров сохраняется постоянно, Путин сам говорил, что приедет в Турцию, но время еще не избрано, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что этот вопрос будет согласовываться по дипломатическим каналам.

    По словам Пескова, контакты двух президентов важны для двусторонних отношений, в случае необходимости они могут созвониться очень быстро, это может быть согласовано «буквально за часы».

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    11 января 2024, 10:05
    Путин выступил против суперлиберальной «уравниловки» в вопросах развития регионов

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин заявил, что выступает против суперлиберальной «уравниловки» в вопросах развития регионов страны, так как условия в различных субъектах России разные.

    «Я не хочу никого там ругать, наших либералов [в экономическом блоке], они свое дело делают и [делают его] качественно. Но общий суперлиберальный подход такой – все должны быть поставлены в равные условия и Дальний Восток тоже, так же как и европейская часть [страны]. Но тогда здесь и депопуляция продолжалась бы, и ничего бы не было. Условия-то разные», – приводит его слова ТАСС. Такую позицию глава государства высказал на встрече с дальневосточными предпринимателями.

    Он отметил, что сейчас необходимо точечно работать в вопросе развития регионов, и эта работа должна быть целенаправленной. Президент напомнил, что такой подход в развитии субъектов России начался еще в 2013 году. «Шаг за шагом, постепенно, постепенно. Но все-таки мы двигаемся в правильном направлении», – подытожил Путин.

    Также Путин заявлял, что возможности, которые открываются перед дальневосточными предпринимателями, иногда оказываются более широкими, чем у столичного бизнеса.

    Коментарии (2)
    11 января 2024, 08:55
    Путин назвал замечательной погоду в Хабаровске

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин в начале встречи с дальневосточными предпринимателями отметил, что в Хабаровске стоит замечательная погода.

    «Красиво, светло, солнышко светит, погода замечательная», – передает слова главы государства ТАСС.

    Встреча президента с предпринимателями проходит на площадке Тихоокеанского государственного университета.

    Напомним, Путин прибыл в Хабаровск накануне вечером после посещения Чукотки.

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