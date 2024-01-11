Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.2 комментария
Удальцова задержали по делу об оправдании терроризма
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов задержан по делу об оправдании терроризма, сообщила его адвокат Виолетта Волкова.
Удальцов задержан в порядке 92 статьи Уголовно-процессуального кодекса России, составлен соответствующий протокол, сказала Волкова ТАСС. По ее словам, дело заведено по статье «Оправдание терроризма».
Басманный суд 12 января, вероятно, изберет ему меру пресечения, предположила адвокат. В случае признания его виновным Удальцову грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее Волкова сообщала, что на Удальцова завели дело, и у него прошли обыски.
В 2014 году Мосгорсуд признал Удальцова виновным в организации массовых беспорядков, тогда его приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии. В 2017 году он вышел на свободу. Также в 2018 году Удальцова отправляли на 30 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения митинга.