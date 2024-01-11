Одним из факторов победы Зеленского на президентских выборах была усталость украинцев от старых политических лиц. Но теперь, похоже, украинцы уже устали от новых лиц.4 комментария
Против лидера «Левого фронта» Удальцова завели дело
Против лидера «Левого фронта» Удальцова завели дело об оправдании терроризма
На лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова завели дело об оправдании терроризма, у него прошли обыски.
О прошедших накануне вечером обысках сообщила адвокат Удальцова Виолетта Волкова.
«Изъяли электронные носители, гаджеты», – цитирует ее ТАСС.
Как отметила юрист, дело было возбуждено по обвинению в оправдании терроризма по ст. 205.2 УК РФ.
После следственных мероприятий в квартире подозреваемого его увезли на допрос в Следственный комитет.
Как напоминает РИА «Новости», в последний раз Удальцова задерживали в декабре 2023 года за несанкционированную акцию на Красной площади.