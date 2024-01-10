Взрывы прогремели в Харькове

Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что Запад предложил Киеву тактику ударов по России для запугивания

Tекст: Вера Басилая

В интервью журналисту Флавио фон Вицлебену бывший министр указала, что целью таких ударов «у господина Зеленского, господина Столтенберга, генерального секретаря НАТО, или других личностей в Вашингтоне» было вызвать панику и хаос в России, но до сих пор это не удалось, передает РИА «Новости».

По ее мнению, Запад хочет с «помощью» Украины осложнить жизнь простых россиян. Кнайсль напомнила, что лозунги «убить как можно больше русских в любой точке мира» звучал из Вашингтона, Брюсселя и Киева, к сожалению, в такую картину вписывается нападение на Белгород.

Напомним, 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, в том числе пять детей. Украинская сторона применила для атаки кассетные боеприпасы РСЗО «Ольха» и чешскую РСЗО Vampire.

Министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов по Белгороду, назвав их «законной самообороной».

Президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом и пообещал, что «ни одно такое преступление безнаказанным не останется». Газета ВЗГЛЯД писала, как Белгород переживает обстрелы ВСУ.