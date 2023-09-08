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Шаурмой в Курской области отравились 22 человека, один погиб
Жители города Льгов Курской области рассказали, что не заметили ничего необычного во вкусе шаурмы, после употребления которой погиб один человек и еще 22 отравились.
Жительница города Льгов Курской области Наталья, рассказала, что 6 сентября они с семьей отравились шаурмой, купленной в заведении на ул. Гагарина. «В обед купили две шаурмы и дома съели, немного ребенку попробовать дали, на вкус была самая обычная шаурма, а через полтора часа ребенку стало плохо. … Потом мужу стало плохо, он вообще упал без сознания. Естественно, и у меня рвота и живот болел», – сказала Наталья «Газете.Ru», добавив, что приехавшие на вызов медики диагностировали отравление.
Другая жительница города Льгов Ирина, отравившаяся шаурмой, сообщила, что 6 сентября купила блюдо себе и коллегам, а через несколько часов у нее началась «бесконечная» рвота и диарея, а также поднялась температура. Женщина отметила, что уже покупала шаурму в этом заведении, и раньше никаких проблем не было. В этот раз блюдо ей также показалось вкусным.
Другая местная жительница Татьяна рассказала, что шаурмой из киоска на улице Гагарина несколько дней назад отравился ее супруг. По ее словам, у мужчины посинели губы, была сильная рвота. Женщина предположила, что причиной отравления могло стать мясо, которое закупают для шаурмы.
Тем временем, число пострадавших при употреблении шаурмы в точке общественного питания в Льгове Курской области увеличилось до 22 человек, одна девушка погибла, работа заведения приостановлена. Об этом сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по региону.
Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по факту смерти девушки из-за отравления шаурмой. Еще четыре пациента находятся в состоянии средней степени тяжести в областной инфекционной больнице им. Семашко. Десять человек в удовлетворительном состоянии проходят амбулаторное лечение в Льговской центральной районной больнице.
В то же время в пресс-службе Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщили, что для приготовления шаурмы использовали сырье без ветеринарных сопроводительных документов, необходимых для мясной продукции.