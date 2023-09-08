Выборы стартуют в пятницу в 85 регионах России

В 85 регионах России стартуют выборы, которые завершатся в Единый день голосования 10 сентября

Tекст: Ольга Никитина

В результате выборов будет замещено более 34 тыс. мандатов. Впервые выборы назначены в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В 21 регионе России пройдут выборы высших должностных лиц, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам и в 20 субъектах – выборы депутатов законодательных органов власти, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК России.

Регионам предоставили возможность самостоятельно решать, сколько продлится голосование: один, два или тря дня. Так, в 19 регионах выборы высших должностных лиц пройдут в течение трех дней, в Омской области – двух дней, Тюменской области – одного дня. Выборы главы и депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров субъектов России в 13 регионах будут длиться три* дни, в Хабаровской крае и Свердловской области – два дня, в Республике Ингушетия и Тюменской области – один день.

Дополнительные выборы депутатов в Госдуму по четырем одномандатным округам в этом году пройдут в течение трех дней – с 8 по 10 сентября, кроме Республик Башкортостан и Бурятия, где голосование будет однодневным 10 сентября. Довыборы пройдут по округам №19 (Республика Крым), №56 (Дивногорский, Красноярский край), №16 (Карачаево-Черкесская Республика) и №114 (Липецкая область).

Жители столицы будут выбирать мэра Москвы, а жители новой Москвы проголосуют еще и за муниципальных депутатов в 13 муниципальных образованиях. Отдать свой голос можно будет на почти 2,2 тыс. избирательных участках, а также онлайн. Голоса будут принимать три дня – с 8.00 8 сентября до 20.00 10 сентября.

Кроме того, в этом году впервые можно будет проголосовать через терминалы электронного голосования, которые разместят на участках, они также будут использованы для надомного голосования. В этом году для участия в онлайн-голосовании достаточно полной учетной записи на портале мэра и правительства Москвы – mos.ru. Москвичи, которые выберут формат онлайн-голосования, смогут принять участие в акции «Миллион призов», благодаря которой смогут выиграть 1 тыс., 3 тыс. или 5 тыс. призовых баллов.

На выборах за пост мэра Москвы поборются пять кандидатов, среди них – действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и первый зампред руководителя фракции партии «Справедливая России – Патриоты – За правду» Дмитрий Гусев.

При этом в новой Москве на 162 муниципальных мандата приходится 536 кандидатов, среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

Выборы губернатора Московской области продлятся три дня – с 8 по 10 сентября. На пост главы региона будут претендовать кандидаты от четырех политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Среди них первым зарегистрированным кандидатом в Мособлизбиркоме 4 июля стал действующий губернатор Андрей Воробьев, выдвинутый от партии «Единая Россия», затем – 7 июля – были зарегистрированы кандидат Кирилл Жигарев, выдвинутый от московского областного отделения политической партии ЛДПР, кандидат от политической партии КПРФ Александр Наумов, а также Анатолий Никитин, выдвинутый от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

В ДНР и ЛНР пройдут выборы в Народный совет, а также выборы депутатов органов местного самоуправления городов и районов. В Херсонской области пройдут выборы депутатов областной думы. В Запорожской области – выборы депутатов законодательного собрания. После окончания выборного процесса парламенты новых регионов России голосованием выберут губернаторов субъектов.

В этом году прямые выборы глав 19 регионов пройдут в Якутии, Хакасии, Алтайском, Красноярском, Приморском краях, Амурской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Смоленской, Тюменской областях и Чукотском автономном округе.