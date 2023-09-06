  • Украинские СМИ сообщили о визите Блинкена в Киев
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    ВСУ перешли к новой штурмовой тактике на Южно-Донецком направлении
    Посол России оценил вероятность улучшения отношений с США
    Ветеран «Альфы»: Женщина с бомбой стала символом украинского террора
    Отец Илона Маска заподозрил «теневое правительство» в намерении убить его сына
    Российские войска накрыли огнем спецназ «Азова»
    Организатора налетов украинских БПЛА на военные аэродромы объявили в розыск
    Взрывы прогремели в Киеве
    Молдавия собралась оспорить долги Газпрому в суде
    Ереван анонсировал армяно-американские военные учения
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Зеля «арестовал» Беню

    В таких криптореспубликах, которые принято называть «банановыми», люди, вырвавшиеся из клоунов при геях, ощущают, что они таки геи у клоунов, и сделают все, чтобы уничтожить всех, кто помог им прийти к власти.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Вовка, ты только живи

    Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.

    9 комментариев
    Аббас Джума Аббас Джума Любой, кто против США – на стороне правды

    Большинство паломников, участвующих в самом массовом шествии в мире – Арбаин, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.

    6 комментариев
    6 сентября 2023, 08:43

    Очевидцы сообщили о пяти взрывах в Киеве

    Очевидцы рассказали о пяти взрывах в Киеве

    Tекст: Александра Юдина

    Около пяти взрывов прогремело в Киеве утром, воздушная тревога длилась два часа, сообщили очевидцы.

    По информации очевидцев, ориентировочно в 5.50 мск начались взрывы в Киеве, их было не менее пяти, передает ТАСС.

    При этом отмечается, что воздушная тревога в Киеве длилась почти два часа.

    Ранее в Киеве прогремел мощный взрыв ночью.

    5 сентября 2023, 14:12
    Россия предприняла демарш в адрес Германии и Швеции

    МИД предостерег власти Германии и Швеции от планов производить оружие для Киева

    Россия предприняла демарш в адрес Германии и Швеции
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Российские посольства в Германии и Швеции предприняли демарши в связи с планами компаний из этих стран производить оружие для Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, в случае реализации этих планов Москва примет необходимые меры по купированию угроз своей безопасности, передает ТАСС.

    «Посольствами России в Берлине и Стокгольме предприняты соответствующие демарши во внешнеполитических ведомствах ФРГ и Швеции, и мы исходим из того, что в обеих столицах будут сделаны нужные выводы», – добавила Захарова.

    Ранее сообщалось, что Германия поставила Киеву боеприпасы нового производства для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard.

    Коментарии (33)
    5 сентября 2023, 18:24
    Ветеран «Альфы»: Женщина с бомбой стала символом украинского террора

    Ветеран «Альфы» Гончаров: Украинцы используют женщин для терактов, потому что они вызывают меньше подозрений

    Ветеран «Альфы»: Женщина с бомбой стала символом украинского террора
    @ кадр из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    Использование женщины для покушения на бывшего главу таможни ЛНР обусловлено тем, что девушкам легче вызвать доверие и подобраться к жертве. Поэтому они часто становятся исполнительницами украинских терактов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал ветеран «Альфы» Сергей Гончаров. Ранее в Луганске задержали подозреваемую в покушении на экс-главу таможни ЛНР.

    «Стоит ожидать роста подобных случаев. Противник стремится к тому, чтобы совершать теракты в России чаще. И для этого спецслужбы используют людей, сочувствующих Украине», – сказал Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

    «В этой связи особое внимание необходимо обратить на женщин, которых украинцы используют для совершения терактов. Мужчины, как правило, вызывают больше подозрений со стороны спецслужб. Да и многие не могут поверить в то, что диверсию может совершить девушка. Именно этим и пользуется противник», – отмечает эксперт.

    «Таким образом, наши спецслужбы должны активно работать над предотвращением диверсий, не обращая внимания на пол подозреваемых, потому что женщина с бомбой стала символом украинского террора», – резюмировал Гончаров.

    Ранее российские правоохранительные органы задержали жительницу Луганска по подозрению в покушении на убийство бывшего руководителя таможенного комитета ЛНР. Она передала экс-чиновнику мобильный телефон со взрывчатым устройством. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Следственного комитета РФ.

    Бомбу привели в действие после активации телефона, мужчина и его сын получили множественные травмы, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи осмотрели место происшествия, провели допросы, изъяли предметы, представляющие интерес для следствия, а также назначили необходимые экспертизы.

    В отношении подозреваемой заведено дело по статьям «Покушение на убийство», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Она уже дает признательные показания.

    Напомним, это не первый случай, когда женщины совершают теракты по заданию украинских спецслужб. В этой связи вспоминаются обстоятельства убийств военкор Владлена Татарского, военачальника ДНР Михаила Толстых («Гиви») и Дарьи Дугиной.

    При этом во вторник экс-глава СБУ Валентин Наливайченко признался в том, что с 2015 года на в составе спецслужбы действует отдел, который занимается убийством неугодных лиц. Причем это признание опубликовано на страницах журнала The Economist.

    По словам Наливайченко, возглавлявшего тогда СБУ, в то время украинские власти поняли, что тюремного заключения для их оппонентов недостаточно: тюрьмы были переполнены, но это мало кого останавливало. «Мы неохотно пришли к выводу, что нужно уничтожать людей», — говорит он.

    Как пишет издание, речь идет о пятом управлении контрразведки СБУ, которое работало как диверсионная группа. В 2015-2016 годах это подразделение устранило ключевых командиров на Донбассе: «Гиви» (Михаил Толстых), Моторолу (Арсен Павлов), а также главу ДНР Александра Захарченко.

    Также в публикации косвенно признается причастность украинских спецслужб к убийству Дарьи Дугиной. При этом президент Украины санкционирует «самые спорные операции» управления, в то время как остальные задачи делегируются на уровень управления СБУ.

    Коментарии (21)
    5 сентября 2023, 17:38
    Наливайченко признался в существовании в СБУ подразделения для убийств неугодных

    Экс-глава СБУ Наливайченко рассказал о создании управления СБУ для убийств противников киевского режима

    Наливайченко признался в существовании в СБУ подразделения для убийств неугодных
    @ James Sprankle/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал, что в 2015 году в СБУ создали управление для убийств противников киевского режима, пишет The Economist.

    По словам Наливайченко, возглавлявшего тогда СБУ, в то время украинские власти поняли, что тюремного заключения для несогласных с действиями киевских властей недостаточно: тюрьмы были переполнены, но это мало кого останавливало. «Мы неохотно пришли к выводу, что нужно уничтожать людей», — говорит он.

    Как пишет издание, речь идет о пятом управлении контрразведки СБУ, которое работало как диверсионная группа. В 2015-2016 годах это подразделение устранило ключевых командиров на Донбассе: Гиви (Михаил Толстых), Моторолу (Арсен Павлов), а также главу ДНР Александра Захарченко.

    The Economist отмечает что президент Украины санкционирует «самые спорные операции» управления, остальные задачи делегируются на уровень управления СБУ.

    Коментарии (26)
    5 сентября 2023, 12:40
    Военный эксперт объяснил ожесточенные бои в районе Новодонецкого

    Военный эксперт Рожин: ВСУ пытаются зайти с флангов на важный логистический центр Старомлыновку

    Военный эксперт объяснил ожесточенные бои в районе Новодонецкого
    @ REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

    Tекст: Илья Абрамов

    Перед ВСУ поставлена задача – взять под контроль Старомлыновку. Для достижения этой цели противник и начал давление на Новодонецкое, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее украинские военные после мощных артобстрелов смогли подойти к позициям России у Новодонецкого.

    ВСУ пытаются достичь хоть каких-то заметных результатов в части контрнаступления. В связи с этим, видимо, и было принято решение о переброске дополнительных резервов в район Новодонецкого. Примечательно, что вблизи населенного пункта замечены и танки Challenger, которые ранее противник старался беречь», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «Я бы не стал говорить о стратегических целях этого давления со стороны ВСУ. О прорыве к Мариуполю или Волновахе речь не идет. Вместо этого украинские военные, скорее всего, попытаются зайти с флангов в районе Времевского выступа, чтобы в дальнейшем атаковать село Старомлыновку. Населенный пункт является важным логистическим центром», – рассуждает собеседник.

    «Однако на концентрацию сил на участке Украине потребовалось время. Российские войска видели эти передвижения и полностью подготовили оборонительные рубежи. Так что у нас достаточно сил для отражения удара», – заключил Рожин.

    Ранее вооруженные силы Украины после интенсивных артобстрелов смогли подойти к позициям России у поселка Новодонецкое. Об этом в своем Telegram-канале сообщает командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. По его словам, противник предпринимает попытку прорыва с использованием большого числа бронетехники.

    Он отмечает, что ВСУ «несколько дней выпускали по нашим позициям значительное количество снарядов». Однако потери со стороны России «оказались значительно меньше, чем можно было бы ожидать». Он также отметил, что помимо психологического воздействия на бойцов такая интенсивная артиллерийская работа привела к тому, что минные заграждения утратили свою эффективность, а непрерывность артобстрелов не дала возможности саперам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное.

    «В результате противник смог подойти к нашим позициям вплотную, практически не понеся потерь, высадил десант, и после работы прямой наводкой по нашим укреплениям оттянул технику назад, опасаясь реакции нашей артиллерии. Сейчас идет ожесточенный бой на подступах к Новодонецкому. Одновременно противник пытается двигаться и на Новомайорское, применяя похожую тактику», – добавил Ходаковский.

    Напомним, в районе шахты Южнодонбасской в Углесборочной ВС России удалось уничтожить ангар с тяжелой техникой ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны. Кроме того, авиацией были нанесены удары по местам скопления живой силы и техники противника в районах Угледара, Пречистовки, Урожайного и Старомайорского Донецкой народной республики.

    Коментарии (6)
    5 сентября 2023, 14:54
    Эрдоган заявил об отсутствии перспектив для мира на Украине
    Эрдоган заявил об отсутствии перспектив для мира на Украине
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Перспектив для начала диалога по конфликту на Украине пока нет, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    «К сожалению, продолжающаяся уже полтора год война все еще идет», – сказал турецкий лидер, добавив, что перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается.

    Эрдоган также выразил надежду на скорое окончание конфликта и заявил от готовности Турции участвовать в организации мирных переговоров, передает РИА «Новости».

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать пытаться содействовать процессу обмена пленными между Россией и Украиной.

    Коментарии (26)
    5 сентября 2023, 12:12
    Шойгу заявил о колоссальных потерях Киева при контрнаступлении

    Шойгу: ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения

    Шойгу заявил о колоссальных потерях Киева при контрнаступлении
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    ВСУ несут колоссальные потери в ходе контрнаступления, но ни на одном направлении они так и не достигли своих целей, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

    Министр указал, что российские вооруженные силы продолжают активно действовать на всей линии боевого соприкосновения, в то время как киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести контрнаступление.

    Шойгу отметил, что украинское руководство хочет продемонстрировать Западу хоть какой-то успех наступательных действий для дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт.

    Глава Минобороны добавил, что наиболее напряженная обстановка наблюдается на Запорожском направлении, где противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов. По словам министра, ВСУ здесь был нанесен значительный ущерб.

    Шойгу, слова которого приводит Минобороны в Telegram, добавил, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения. При этом Киев пытается скрыть провал своего «наступления», атакуя гражданские объекты.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что продвижение украинского контрнаступления провалилось.

    Коментарии (33)
    6 сентября 2023, 06:51
    Взрывы прогремели в Киеве

    Взрывы произошли в Киеве, в Одесской области повреждены объекты припортовой инфраструктуры

    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Глава Одесской области Украины Олег Кипер заявил, что в нескольких населенных пунктах региона зафиксированы разрушения и пожары.

    Очевидцы сообщают, что в Киеве утром прозвучало не менее пяти взрывов, передает ТАСС.

    Кипер сказал, что в Одесской области повреждения получили объекты припортовой инфраструктуры и административные здания.

    С 05.01 мск на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Напомним, в ночь на среду в городах Рени и Килия (Одесская область Украины) произошли взрывы. Сообщалось, что «Герани» атакуют порты».

    Коментарии (12)
    5 сентября 2023, 21:46
    Бывший американский разведчик заявил о скором переходе ВСУ к обороне

    Экс-разведчик ВС США Шаффер заявил о возможном переходе ВСУ в оборону

    Бывший американский разведчик заявил о скором переходе ВСУ к обороне

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший разведчик ВС США Тони Шаффер заявил, что украинские войска могут перейти в глухую оборону, об этом он сказал YouTube-каналу Judging Freedom, предупредив, что ВСУ придется изменить тактику из-за проблем на поле боя.

    По его словам, президент Украины Владимир Зеленский готовит граждан к тому, что ВСУ скоро придется занять оборонительные позиции, передает РИА «Новости».

    Также разведчик добавил, что украинский президент получает сообщение о контрпродуктивности атак ВСУ. По мнению Шаффера, успешному контрнаступлению ВСУ помешала эффективная линия обороны ВС России.

    Ранее Шаффер заявлял, что о переходе к обороне ВСУ может свидетельствовать новая волна мобилизации на Украине.

    Коментарии (8)
    5 сентября 2023, 15:07
    HRW обнародовала доказательства гибели жителей Изюма от кассетных снарядов ВСУ
    HRW обнародовала доказательства гибели жителей Изюма от кассетных снарядов ВСУ
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мирные жители украинского города Изюм в Харьковской области погибли в 2022 году в результате применения ВСУ ракет с кассетными боеприпасами, заявила директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Мэри Уорхэм.

    Это было установлено после ухода из города ВС России. Эксперты HRW отправились в Изюм, чтобы изучить совершенные преступления. «Они повсюду увидели остатки кассетных боеприпасов. Им сообщили направление, с которого был открыт огонь, и мы определили, что это применили украинские силы», – сказала Уорхэм, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что у организации есть подробные свидетельства о мирных гражданах, которые погибли или получили ранения из-за таких боеприпасов.

    В конце января HRW публиковала отчет о ситуации в Изюме. Были собраны доказательства того, что Украина обстреливала этот район ракетами с кассетными боеприпасами, пока он находился под контролем ВС России.

    Ранее Human Rights Watch нашла доказательства применения ВСУ запрещенных мин «Лепесток».

    Коментарии (16)
    5 сентября 2023, 12:59
    В США заявили об участии украинских националистов в штурме Капитолия

    Tекст: Алина Власенко

    Американец Джейкоб Ченсли, который в январе 2021 года в костюме шамана штурмовал Капитолий в Вашингтоне, рассказал известной американской журналистке Лоре Лумер о том, что в штурме участвовали украинские националисты.

    Как рассказал Ченсли, сотрудники ФБР спрашивали его об одном украинском оперативнике, который сфотографировался с ним в ходе штурма. Речь, по ее словам, идет о Сергее Дубинине, связанном с националистами украинского «Азова» (террористическая организация, запрещена в России). Как утверждает журналистка, в ФБР назвали его шпионом.

    По мнению журналистки, ЦРУ пытаются дискредитировать американских правых и экс-президента США Дональда Трампа с помощью украинских националистов, а также американских националистов, которых ЦРУ и ФБР якобы набирают для участия в сражениях на стороне украинского «Азова», передает РИА «Новости».

    Напомним, бывшему президенту Трампу уже предъявлены обвинения в связи со штурмом его сторонниками Капитолия, а также по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами.

    Коментарии (11)
    5 сентября 2023, 12:34
    Зеленский призвал Евросоюз вернуть уехавших украинцев на родину

    Asia Times: Зеленский призвал Евросоюз вернуть уехавших украинцев в страну

    Зеленский призвал Евросоюз вернуть уехавших украинцев на родину
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский попросил страны ЕС депортировать мужчин с украинским гражданством на родину из-за больших потерь в составе ВСУ, пишет Asia Times.

    По данным СМИ, уже произошел конфликт Польши и Украины на фоне требования Киева увести молодых людей обратно. Такие же столкновения происходят и в Молдове, передает RT.

    Накануне сообщалось, что польские власти приступили к рассмотрению исков о выдаче Украине мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну после 24 февраля 2022.

    Между тем посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий заявил, что ничего не знает об экстрадиции военнообязанных мужчин.

    Коментарии (28)
    5 сентября 2023, 21:11
    На Украине назвали число желающих покинуть страну мужчин

    Госпогранслужба: Украину ежедневно пытаются незаконно покинуть около 30 человек

    На Украине назвали число желающих покинуть страну мужчин
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские пограничники ежедневно задерживают около 20-30 человек, которые пытаются незаконно покинуть страну, большинство из них мужчины призывного возраста, им ограничен выезд, сообщил представитель украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко.

    Он пояснил, что пограничные наряды задерживают нарушителей, в основном призывного возраста мужчин, на границе с Румынией и Молдавией вне пунктов пропуска, передает РИА «Новости».

    Демченко уточнил, что с начала СВО за незаконное пересечение границы Украины были задержаны 14 600 человек, есть случаи на официальных пунктах пропуска, около 6 200 человек пытались уехать из страны по поддельным документам.

    Ранее законопроект об отмене отсрочки от мобилизации украинцам старше 30 лет, получающим второе и более высшее образование в условиях военного положения, был внесен в Верховную раду.

    Между тем, власти Польши начали рассматривать иски о выдаче Украине уклонистов.

    Коментарии (8)
    5 сентября 2023, 18:48
    На Западе признали уничтожение танка Challenger 2 на Украине
    На Западе признали уничтожение танка Challenger 2 на Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британский танк Challenger 2 действительно уничтожен у поселка Работино на Запорожском направлении, это первый за почти 30 лет использования этой модели подобный инцидент, пишет Guardian.

    Предыдущий случай уничтожения танка такой модели произошел в 1994 году, пишет Guardian со ссылкой на военных экспертов, передает ТАСС.

    При этом в том случае это произошло из-за ошибочного ведения огня своей артиллерией в Ираке в 2003 году. Отмечается, что Challenger 2 произведено не слишком много, и их редко применяют.

    Эксперты издания подтвердили, что на распространенном в соцсетях роликах действительно запечатлен уничтоженный Challenger 2. Они предположили, что экипаж выжил.

    В 2023 году киевский режим получил от Лондона 14 танков Challenger 2. Напомним, военкоры публиковали видео подбитого под Работино танка Challenger 2.

    Коментарии (15)
    6 сентября 2023, 02:57
    Хинштейна удивила мягкость обвинений против напавших на ветерана СВО в Батайске

    Хинштейн сообщил о запросах в Генпрокуратуру и СК по делу о нападении на ветерана СВО в Батайске

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что направляет запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет в связи с «мягкостью» обвинений против напавших на участника СВО в Батайске.

    Хинштейн сообщил в Telegram, что получил «много обращений в связи с дикой ситуацией в Батайске». Он отметил, что «после массовой огласки» уголовное дело было открыто, но «по статье «хулиганство», хотя в человека стреляли в упор» и «разрядили в него две обоймы из «травмата». Хинштейн считает, что подобная «мягкость действительно, вызывает вопросы».

    «Почему «хулиганство», а не «покушение на убийство»?» – заявил он, сообщив, что направляет запросы генпрокурору и председателю СК «о проведении проверки, а также о возможной переквалификации обвинения на более тяжкий состав».

    В ночь на воскресенье возле кафе в Батайске в результате конфликта между местными жителями один мужчина выстрелил в другого 12 раз из травматического оружия и скрылся. В соцсетях сообщалось, что конфликт был связан с участием пострадавшего в специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что возбуждено уголовное дело в связи с произошедшей в Батайске в ночь на 3 сентября стрельбой с участием ветерана спецоперации.

    Коментарии (14)
    5 сентября 2023, 11:42
    В Донецке объяснили задачи попыток прорыва ВСУ в районе Новодонецкого

    Донецкий депутат Бердичевский: Попытки прорыва ВСУ в направлении Волновахи обречены на провал

    В Донецке объяснили задачи попыток прорыва ВСУ в районе Новодонецкого
    @ Ashley Chan/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВСУ атакой на Новодонецкое, судя по всему, поставили перед собой цель «разрезать» территорию ДНР и выйти к Волновахе. Однако у противника не получится закрепиться на местности, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее украинские военные после мощных артобстрелов смогли подойти к позициям России у Новодонецкого.

    «Противник активизировал свои попытки прорыва нашей линии обороны в районе Новодонецкого. У населенного пункта сконцентрирована западная военная техника и по меньшей мере две бригады личного состава», – рассказал Владислав Бердичевский, депутат Народного совета ДНР.

    «Судя по всему, замысел заключается в том, чтобы «разрезать» территорию ДНР. Через прорыв в Новодонецком противник мог бы выйти к Волновахе. Это бы попросту раздробило нашу линию обороны. Тактика ВСУ не лишена смысла, но они будто бы не учитывают огромное количество рисков», – продолжил собеседник.

    «Во-первых, в Новодонецком негде закрепиться. Здесь преимущественно открытая территория, на которой весь украинский личный состав просматривается как на ладони. Во-вторых, Россия обустроила внушительную систему укреплений. По позициям противника регулярно работают наши артиллерия и авиация. Не думаю, что ВСУ удастся осуществить задуманное», – резюмирует Бердичевский.

    Ранее вооруженные силы Украины после интенсивных артобстрелов смогли подойти к позициям России у поселка Новодонецкое. Об этом в своем Telegram-канале сообщает командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. По его словам, противник предпринимает попытку прорыва с использованием большого числа бронетехники.

    Он отмечает, что ВСУ «несколько дней выпускали по нашим позициям значительное количество снарядов». Однако потери со стороны России «оказались значительно меньше, чем можно было бы ожидать». Он также отметил, что помимо психологического воздействия на бойцов такая интенсивная артиллерийская работа привела к тому, что минные заграждения утратили свою эффективность, а непрерывность артобстрелов не дала возможности саперам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное.

    «В результате противник смог подойти к нашим позициям вплотную, практически не понеся потерь, высадил десант, и после работы прямой наводкой по нашим укреплениям оттянул технику назад, опасаясь реакции нашей артиллерии. Сейчас идет ожесточенный бой на подступах к Новодонецкому. Одновременно противник пытается двигаться и на Новомайорское, применяя похожую тактику», – добавил Ходаковский.

    Напомним, в районе шахты Южнодонбасской в Углесборочной ВС России удалось уничтожить ангар с тяжелой техникой ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны. Кроме того, авиацией были нанесены удары по местам скопления живой силы и техники противника в районах Угледара, Пречистовки, Урожайного и Старомайорского Донецкой народной республики.

    Коментарии (8)
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    Посольство России в Лондоне опубликовало изображение сожженного Challenger

    Молдавия рискует остаться зимой без российского газа

    Молдавия в открытую пошла на обострение газового конфликта с Газпромом. Кишинев заявил, что никакого газового долга перед Россией, оказывается, нет. Выбранный путь конфронтации может легко привести к остановке поставок газа в Молдавию. А ведь до отопительного сезона уже совсем недалеко. Что будет в этом случае с Приднестровьем, да и самой Молдавией? Подробности

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    Десант ВСУ отправляют в набеги на Крым по нескольким причинам

    Российская авиация поразила четыре военных катера ВСУ, перевозивших десант к Крымскому побережью. Это уже не первая попытка противника прорваться на полуостров, которая сопровождается агрессивными информационными кампаниями со стороны украинских политиков. Какую цель преследуют ВСУ и почему России следует усилить контроль над акваторией в районе западной части Крыма? Подробности

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    ВСУ перешли к новой штурмовой тактике на Южно-Донецком направлении

    После продолжительных артобстрелов украинские силы попытались прорваться в село Новодонецкое. В результате интенсивных ударов был разминирован коридор на этом участке фронта. Одновременно противник начал движение в сторону Новомайорского. Какие планы задумало реализовать украинское руководство на Южно-Донецком направлении и станет ли массированная артподготовка новым способом ВСУ разминирования полей? Подробности

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    Болгар лишают главной связи с Россией

    В Болгарии создают общественный комитет из узнаваемых людей, чтобы спасти главный национальный праздник – день освобождения от Османской империи. Он грозит стать жертвой интриг со стороны еврочиновников, русофобов и турок. А что же болгары? Мнение болгар никого не интересует. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Новый министр обороны Украины: главное

      Новым министром обороны станет Рустем Умеров, его предшественник Алексей Резников уже подал в отставку. Умеров — личность интересная. В том числе и своей ролью в переговорах между Москвой и Киевом после начала СВО. Особенно сильно его назначению обрадуется Турция.

    • На арену Германии выходит анти-Бербок

      Депутат ФРГ от партии «Левые» Сара Вагенкнехт вошла в тройку самых популярных политиков Германии с рейтингом одобрения в 42%. Хотя она политик довольно опытный, ее «звездный час» настал только после начала СВО: за протестами немцев против поддержки Украины и антироссийских санкций стояла именно она. А теперь Вагенкехт готова претендовать на власть.

    • В США предложили России сделку по Украине

      Стремительно набирающий популярность кандидат в президенты США и вероятный напарник Дональда Трампа Вивек Рамасвами предложил заключить с Россией сделку. Вашингтон признает новые территории России и снимет санкции. Россия же в ответ должна разорвать союз с Китаем. Это бред? Или это прорыв?

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