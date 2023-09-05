Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.4 комментария
Отец Илона Маска заподозрил «теневое правительство» в намерении убить его сына
Эррол Маск заявил, что не исключает намерения «теневого правительства» убить Илона Маска
Эррол Маск, отец Илона Маска, ответил утвердительно на вопрос о том, опасается ли он, что «теневое правительство» попытается убить его сына.
«Да», – ответил Эррол Маск на соответствующий вопрос и добавил, что его сын разделяет эти опасения.
Как пишет Sun, Илон Маск оказался под «шквалом юридических нападок» со стороны минюста США и американской прессы. Это началось после заявления президента США Джо Байдена о возможном расследовании деятельности Маска. Маск шутил, что может «умереть при загадочных обстоятельствах».
Однако Эррол Маск заявил, что и он сам, и его сын беспокоятся о том, что может произойти. Комментируя статью в New Yorker под названием «Теневое правление Илона Маска», его отец заявил, что нападение в СМИ заказано «теневым правительством» в качестве «артподготовки» перед атакой с использованием «вечно покорного народа».
В указанной статье Маска обвиняют в «более наглом и масштабном» влиянии в государственные дела, чем позволяли себе «денежные воротилы» до этого. Кроме того, минюст США подал в суд на компанию Маска SpaceX за якобы имевшую место дискриминацию в отношении получателей убежища и беженцев при приеме на работу. Также прокуратура проверяет предполагаемое использование средств компании Tesla для строительства особняка Маска в Техасе.
Напомним, Маск раскрыл информацию об участии соцсети Twitter в сокрытии скандала с ноутбуком Хантера Байдена – сына президента США Джо Байдена, а также рассказал, что правительство США платило социальной сети миллионы долларов за цензуру.