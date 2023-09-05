Путин поручил проработать создание Национального центра исторической памяти

Tекст: Алексей Дегтярев

«Не раз звучало предложение создать Национальный центр исторической памяти. Я попросил этот вопрос проработать, заняться им и сегодня хотел бы услышать результаты», – цитирует Путина ТАСС.

По его словам, такой центр необходим, поручения будут розданы после заседания. Президент также попросил участников оргкомитета оперативно решить организационные и финансовые вопросы.

Глава государства отметил, что историю начали использовать как оружие идеологической борьбы. «Нам необходим адекватный инструмент защиты, способный не только отражать, но и предотвращать всякие удары подобного рода», – подчеркнул Путин.

Ранее президент России Владимир Путин призвал наполнить праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году глубоким содержанием.