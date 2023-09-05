Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
Путин поручил проработать создание Национального центра исторической памяти
Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос создания Национального центра исторической памяти, такое заявление он сделал на заседании оргкомитета «Победа».
«Не раз звучало предложение создать Национальный центр исторической памяти. Я попросил этот вопрос проработать, заняться им и сегодня хотел бы услышать результаты», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, такой центр необходим, поручения будут розданы после заседания. Президент также попросил участников оргкомитета оперативно решить организационные и финансовые вопросы.
Глава государства отметил, что историю начали использовать как оружие идеологической борьбы. «Нам необходим адекватный инструмент защиты, способный не только отражать, но и предотвращать всякие удары подобного рода», – подчеркнул Путин.
Ранее президент России Владимир Путин призвал наполнить праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году глубоким содержанием.