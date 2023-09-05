Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
В России открыли Центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий
Презентация нового Центра по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО «Белый Интернет» состоялась во вторник в Москве. Центр будет работать над повышением цифровой грамотности россиян и защитой граждан в киберпространстве.
Учредителем АНО «Белый Интернет» выступает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). Генеральным директором организации является глава Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко.
«Основными целями деятельности «Белого Интернета» станут популяризация правовой культуры, идей добросовестности и законопослушности в цифровой сфере, повышение уровня цифровой культуры и цифровой гигиены населения, расширение правовых гарантий защиты прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий», – рассказала профессор, передает РАПСИ.
Сидоренко подчеркнула, что приоритетными направлением работы организации также является безопасность детей в интернете.
«Белый Интернет» намерен сосредоточиться на решении следующих задач: анализ судебной практики и тематических споров, решившихся в досудебном порядке, организация и проведение тематических конференций, лекций, тренингов и мастер-классов по теме безопасности в цифровой среде и защиты прав от современных угроз, поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных движений и организаций», – рассказала Сидоренко.
Возглавляемая профессором организация также видит необходимость в создании юридической инфраструктуры цифровизации, организации и поддержке проектов по развитию юридической инфраструктуры цифровизации в публичной и частной сферах.
«Мы займемся разработкой стандартов безопасности в цифровой сфере, подготовкой проектов повышения цифровой грамотности и разработкой стандартов образовательных проектов в рамках уставных задач», – добавила гендиректор «Белого Интернета».