В России открыли Центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий

Учредителем АНО «Белый Интернет» выступает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). Генеральным директором организации является глава Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко.

«Основными целями деятельности «Белого Интернета» станут популяризация правовой культуры, идей добросовестности и законопослушности в цифровой сфере, повышение уровня цифровой культуры и цифровой гигиены населения, расширение правовых гарантий защиты прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий», – рассказала профессор, передает РАПСИ.

Сидоренко подчеркнула, что приоритетными направлением работы организации также является безопасность детей в интернете.

«Белый Интернет» намерен сосредоточиться на решении следующих задач: анализ судебной практики и тематических споров, решившихся в досудебном порядке, организация и проведение тематических конференций, лекций, тренингов и мастер-классов по теме безопасности в цифровой среде и защиты прав от современных угроз, поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных движений и организаций», – рассказала Сидоренко.

Возглавляемая профессором организация также видит необходимость в создании юридической инфраструктуры цифровизации, организации и поддержке проектов по развитию юридической инфраструктуры цифровизации в публичной и частной сферах.

«Мы займемся разработкой стандартов безопасности в цифровой сфере, подготовкой проектов повышения цифровой грамотности и разработкой стандартов образовательных проектов в рамках уставных задач», – добавила гендиректор «Белого Интернета».