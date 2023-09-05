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    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Вовка, ты только живи

    Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.

    0 комментариев
    Аббас Джума Аббас Джума Любой, кто против США – на стороне правды

    Большинство паломников, участвующих в самом массовом шествии в мире – Арбаин, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Страны СНГ оказались между молотом и наковальней

    Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.

    16 комментариев
    5 сентября 2023, 17:05

    Российские военные поразили силы ВСУ в 132-х районах

    Tекст: Александра Юдина

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 132-х районах, сообщает Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства указано, что также поражены пункты управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Угледар и 8-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР.

    Кроме того, средствами противовоздушной обороны перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

    Уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 33 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Тополевка, Залиман, Краснореченское в ЛНР, Берестовое, Петровское, Семигорье, Веселое в ДНР, Харьково, Романовское, Мирное, Очеретоватое Запорожской области, Голая Пристань и Новая Маячка Херсонской области.

    В общей сложности с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6409 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11653 танка и других боевых бронированных машин, 1148 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6230 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12715 единиц специальной военной автомобильной техники.

    5 сентября 2023, 00:58
    В США оценили последствия интеграции «Кинжалов» в Су-34

    MWM: Использование «Кинжалов» на Су-34 расширит возможности России на Украине

    В США оценили последствия интеграции «Кинжалов» в Су-34
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение президента Владимира Путина вооружить ракетами «Кинжал» ударные истребители Су-34 расширит возможности России и повлияет на все театры военных действий, включая Украину и Сирию, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Military Watch говорится, что Су-34 обладает самым большим из всех существующих в мире самолетов боевым радиусом. Также отмечается, что истребитель способен нести тяжелые грузы на дальние расстояния, передает РИА «Новости».

    «Кинжалы», продолжает автор материала, активно применяются на украинском театре военных действий. Одним из наиболее значимых достижений, по оценке эксперта, является уничтожение в мае этого года ракетных батарей Patriot («Пэтриот») в Киеве.

    Накануне стало известно, что истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала о значимости использования Су-34 в качестве платформы для пуска «Кинжалов».

    Коментарии (15)
    5 сентября 2023, 09:59
    Военкоры показали горящий под Работино танк Challenger 2

    Военные корреспонденты сняли на видео горящий в поле под Работино британский танк Challenger 2

    Военкоры показали горящий под Работино танк Challenger 2
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Военные корреспонденты обнародовали кадры горящего после боев в поле под Работино танка Challenger 2, поставленного для Киева Британией.

    Военкоры в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» показали кадры первого горящего танка Challenger 2.

    Уточняется, что подобные танки стоят на вооружении 82-й бригады ВСУ, которая, по задумке Киева, должна была дойти до Крыма, однако потерпела поражение на первой линии обороны ВС России.


    Примечательно, что ранее Минобороны Великобритании утилизировало 43 танка Challenger 2, потратив на это миллионы фунтов стерлингов, хотя могло передать технику ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российская спецоперация на Украине изменила мнение Британии, которая еще несколько лет назад хотела отказаться от тяжелой бронетехники, о танках.

    Коментарии (21)
    5 сентября 2023, 11:35
    Times: Обученная в Германии бригада ВСУ с оружием НАТО несет большие потери

    Times: Обученная в Германии и снабженная оружием НАТО бригада ВСУ несет большие потери

    Times: Обученная в Германии бригада ВСУ с оружием НАТО несет большие потери
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Прошедшая военную подготовку в Германии элитная 47-я механизированная бригада ВСУ, возглавляющая контрнаступление на южном направлении, несет огромные потери личного состава, сообщила газета The Times.

    По информации издания, несмотря на «украинские и западные воспевания» 47-й бригады в связи с ее подготовкой в Германии и оснащения американскими боевыми машинами пехоты Bradley и германскими танками Leopard, бригада потерпела поражение на южном направлении, передает ТАСС.

    Уточняется, что бригада ВСУ понесла большие потери – за 15 недель человеческие жертвы «выражаются четырехзначными числами».

    Как отмечает Times, причиной может быть отсутствие поддержки с воздуха и инженерной техники для разминирования.

    «Западная бронетехника часто оказывалась обездвиженной на российских минных полях, а затем подвергалась артиллерийскому обстрелу», – указано в материале.

    Ранее стало известно, что ВСУ после интенсивных артобстрелов смогли вплотную подойти к российским позициям у Новодонецкого, где теперь идет ожесточенный бой, одновременно противник пытается двигаться на Новомайорское.

    Коментарии (4)
    5 сентября 2023, 12:40
    Военный эксперт объяснил ожесточенные бои в районе Новодонецкого

    Военный эксперт Рожин: ВСУ пытаются зайти с флангов на важный логистический центр Старомлыновку

    Военный эксперт объяснил ожесточенные бои в районе Новодонецкого
    @ REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

    Tекст: Илья Абрамов

    Перед ВСУ поставлена задача – взять под контроль Старомлыновку. Для достижения этой цели противник и начал давление на Новодонецкое, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее украинские военные после мощных артобстрелов смогли подойти к позициям России у Новодонецкого.

    ВСУ пытаются достичь хоть каких-то заметных результатов в части контрнаступления. В связи с этим, видимо, и было принято решение о переброске дополнительных резервов в район Новодонецкого. Примечательно, что вблизи населенного пункта замечены и танки Challenger, которые ранее противник старался беречь», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «Я бы не стал говорить о стратегических целях этого давления со стороны ВСУ. О прорыве к Мариуполю или Волновахе речь не идет. Вместо этого украинские военные, скорее всего, попытаются зайти с флангов в районе Времевского выступа, чтобы в дальнейшем атаковать село Старомлыновку. Населенный пункт является важным логистическим центром», – рассуждает собеседник.

    «Однако на концентрацию сил на участке Украине потребовалось время. Российские войска видели эти передвижения и полностью подготовили оборонительные рубежи. Так что у нас достаточно сил для отражения удара», – заключил Рожин.

    Ранее вооруженные силы Украины после интенсивных артобстрелов смогли подойти к позициям России у поселка Новодонецкое. Об этом в своем Telegram-канале сообщает командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. По его словам, противник предпринимает попытку прорыва с использованием большого числа бронетехники.

    Он отмечает, что ВСУ «несколько дней выпускали по нашим позициям значительное количество снарядов». Однако потери со стороны России «оказались значительно меньше, чем можно было бы ожидать». Он также отметил, что помимо психологического воздействия на бойцов такая интенсивная артиллерийская работа привела к тому, что минные заграждения утратили свою эффективность, а непрерывность артобстрелов не дала возможности саперам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное.

    «В результате противник смог подойти к нашим позициям вплотную, практически не понеся потерь, высадил десант, и после работы прямой наводкой по нашим укреплениям оттянул технику назад, опасаясь реакции нашей артиллерии. Сейчас идет ожесточенный бой на подступах к Новодонецкому. Одновременно противник пытается двигаться и на Новомайорское, применяя похожую тактику», – добавил Ходаковский.

    Напомним, в районе шахты Южнодонбасской в Углесборочной ВС России удалось уничтожить ангар с тяжелой техникой ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны. Кроме того, авиацией были нанесены удары по местам скопления живой силы и техники противника в районах Угледара, Пречистовки, Урожайного и Старомайорского Донецкой народной республики.

    Коментарии (6)
    5 сентября 2023, 05:54
    Герой России рассказал об уязвимости немецких танков Leopard

    Герой России: Немецкий Leopard на минах прекрасно разлетается во все стороны

    Герой России рассказал об уязвимости немецких танков Leopard
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Танки Leopard немецкого производства, которые западные страны поставили украинским националистам, прекрасно разлетаются во все стороны на российских минах, рассказал заместитель руководителя Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.

    Сайфуллин в комментарии РИА «Новости» напомнил, что прежде заявлялось о том, что танки Leopard – это «такая машина чудесная», которая в составе ВСУ «раздавит» российские войска. Однако теперь Россия видит, что «Леопарды» «прекрасно горят и прекрасно разлетаются во все стороны», сказал полковник, добавив, что мин у российских саперов предостаточно – хватит на каждый «Леопард» и на каждую «Брэдли» (БМП Bradley американского производства).

    Полковник Сайфуллин получил два ранения в ходе СВО, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что иностранная военная техника «горит за милую душу». По его словам, за тем, как уничтожается якобы неуязвимая техника, наблюдает сейчас весь мир.

    Коментарии (6)
    5 сентября 2023, 12:12
    Шойгу заявил о колоссальных потерях Киева при контрнаступлении

    Шойгу: ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения

    Шойгу заявил о колоссальных потерях Киева при контрнаступлении
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    ВСУ несут колоссальные потери в ходе контрнаступления, но ни на одном направлении они так и не достигли своих целей, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

    Министр указал, что российские вооруженные силы продолжают активно действовать на всей линии боевого соприкосновения, в то время как киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести контрнаступление.

    Шойгу отметил, что украинское руководство хочет продемонстрировать Западу хоть какой-то успех наступательных действий для дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт.

    Глава Минобороны добавил, что наиболее напряженная обстановка наблюдается на Запорожском направлении, где противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов. По словам министра, ВСУ здесь был нанесен значительный ущерб.

    Шойгу, слова которого приводит Минобороны в Telegram, добавил, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения. При этом Киев пытается скрыть провал своего «наступления», атакуя гражданские объекты.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что продвижение украинского контрнаступления провалилось.

    Коментарии (31)
    5 сентября 2023, 10:11
    Ходаковский сообщил о массированной атаке ВСУ в районе Новодонецкого
    Ходаковский сообщил о массированной атаке ВСУ в районе Новодонецкого
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины после интенсивных артобстрелов смогли вплотную подойти к российским позициям у Новодонецкого, где теперь идет ожесточенный бой, одновременно противник пытается двигаться на Новомайорское, сообщил командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    «После нескольких дней артподготовки противник перешел к наступательным действиям на участке Новодонецкое – Новомайорское», – сообщил Ходаковский в Telegram.

    По его словам, наибольшая активность наблюдается в районе поселка Новодонецкое. ВСУ предпринимают попытку прорыва с применением большого числа бронетехники.

    «Если принять во внимание то обстоятельство, что противник несколько дней выпускал по нашим позициям значительное количество снарядов, делая это едва ли не круглосуточно – потери с нашей стороны оказались значительно меньше, чем можно было бы ожидать», – указал Ходаковский.

    Однако, отметил он, помимо психологического воздействия на бойцов такая интенсивная артиллерийская работа привела к тому, что минные заграждения утратили свою эффективность, а непрерывность артобстрелов не дала возможности саперам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное.

    «В результате противник смог подойти к нашим позициям вплотную, практически не понеся потерь, высадил десант, и после работы прямой наводкой по нашим укреплениям оттянул технику назад, опасаясь реакции нашей артиллерии. Сейчас идет ожесточенный бой на подступах к Новодонецкому. Одновременно противник пытается двигаться и на Новомайорское, применяя похожую тактику», – добавил Ходаковский.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что продвижение украинского контрнаступления провалилось.

    Коментарии (19)
    5 сентября 2023, 11:42
    В Донецке объяснили задачи попыток прорыва ВСУ в районе Новодонецкого

    Донецкий депутат Бердичевский: Попытки прорыва ВСУ в направлении Волновахи обречены на провал

    В Донецке объяснили задачи попыток прорыва ВСУ в районе Новодонецкого
    @ Ashley Chan/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВСУ атакой на Новодонецкое, судя по всему, поставили перед собой цель «разрезать» территорию ДНР и выйти к Волновахе. Однако у противника не получится закрепиться на местности, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее украинские военные после мощных артобстрелов смогли подойти к позициям России у Новодонецкого.

    «Противник активизировал свои попытки прорыва нашей линии обороны в районе Новодонецкого. У населенного пункта сконцентрирована западная военная техника и по меньшей мере две бригады личного состава», – рассказал Владислав Бердичевский, депутат Народного совета ДНР.

    «Судя по всему, замысел заключается в том, чтобы «разрезать» территорию ДНР. Через прорыв в Новодонецком противник мог бы выйти к Волновахе. Это бы попросту раздробило нашу линию обороны. Тактика ВСУ не лишена смысла, но они будто бы не учитывают огромное количество рисков», – продолжил собеседник.

    «Во-первых, в Новодонецком негде закрепиться. Здесь преимущественно открытая территория, на которой весь украинский личный состав просматривается как на ладони. Во-вторых, Россия обустроила внушительную систему укреплений. По позициям противника регулярно работают наши артиллерия и авиация. Не думаю, что ВСУ удастся осуществить задуманное», – резюмирует Бердичевский.

    Ранее вооруженные силы Украины после интенсивных артобстрелов смогли подойти к позициям России у поселка Новодонецкое. Об этом в своем Telegram-канале сообщает командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. По его словам, противник предпринимает попытку прорыва с использованием большого числа бронетехники.

    Он отмечает, что ВСУ «несколько дней выпускали по нашим позициям значительное количество снарядов». Однако потери со стороны России «оказались значительно меньше, чем можно было бы ожидать». Он также отметил, что помимо психологического воздействия на бойцов такая интенсивная артиллерийская работа привела к тому, что минные заграждения утратили свою эффективность, а непрерывность артобстрелов не дала возможности саперам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное.

    «В результате противник смог подойти к нашим позициям вплотную, практически не понеся потерь, высадил десант, и после работы прямой наводкой по нашим укреплениям оттянул технику назад, опасаясь реакции нашей артиллерии. Сейчас идет ожесточенный бой на подступах к Новодонецкому. Одновременно противник пытается двигаться и на Новомайорское, применяя похожую тактику», – добавил Ходаковский.

    Напомним, в районе шахты Южнодонбасской в Углесборочной ВС России удалось уничтожить ангар с тяжелой техникой ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны. Кроме того, авиацией были нанесены удары по местам скопления живой силы и техники противника в районах Угледара, Пречистовки, Урожайного и Старомайорского Донецкой народной республики.

    Коментарии (8)
    5 сентября 2023, 11:53
    В России разоблачили украинский фейк о «новой мобилизации»

    Tекст: Алина Власенко

    Авторы Telegram-канала «Война с фейками» разоблачили созданный украинским Центром инфо-психологических операций ВСУ документ о якобы планирующейся в России мобилизации.

    Украинские Telegram-каналы распространяют фейковый «приказ министра обороны» Сергея Шойгу, согласно которому с 11 сентября в России якобы возобновятся мобилизационные мероприятия.  На деле, как сообщает Telegram «Война с фейками», распространяемый документ изготовил украинский Центр инфо-психологических операций ВСУ для дестабилизации ситуации в России.

    «Распространение началось с небольших каналов, после чего фейк подхватила вся Telegram-сетка украинских дезинформаторов, включая советника МВД Украины Геращенко и крупнейшие информагентства. Параллельно документ распространяли в соцсетях боты. На скриншотах видно, что в пабликах разных городов публиковался идентичный текст. Сейчас все подобные комментарии заблокированы», – указывают авторы Telegram-канала.

    Они отмечают, что в распространяемом документе не соблюдена нумерация. «Фейковый приказ, который якобы подписали в сентябре, имеет порядковый номер 463. При этом на сайте Минобороны еще 29 августа был опубликован приказ №558.

    Кроме того, в фейковом документе подпись Шойгу сделана черной ручкой, а дата подписания документа и номер экземпляра – синей. Такое возможно, только если вместо оригинальной подписи министра использовали шаблон из другого документа. Более того, в свежих приказах подпись Шойгу выглядит по-другому, отмечают борцы с фейками.

    «В настоящих приказах министра обороны контролировать исполнение приказа могут только заместители министра или начальник генштаба. Здесь же эта задача возложена на главное мобилизационное управление. Кроме того, глава ведомства не будет приказывать «представителям военных комиссариатов». Приказ будет адресован командующих войсками военных округов, которым подчиняются военкомы», – также отмечают разоблачители.

    Кроме того, в оформлении документа есть целый ряд ошибок. «Например, неверно сделан гриф «для служебного пользования», и оставлены «висящие строки» перед словом «приказываю», – отмечают авторы канала.

    Тем временем на самой Украине приступили к мобилизации больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ, а также призывников с болезненные проявления расстройств психики. В Киеве также начали мобилизацию мужчин старше 50 лет. Кроме того, появились свидетельства, что на подконтрольной киевскому режиму территории сотрудники военкомата начали врываться в дома и забирать мужчин в ВСУ прямо из постели. Глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине затронет каждого мужчину.

    Коментарии (14)
    5 сентября 2023, 08:20
    Рогов сообщил о запрете в рядах ВСУ забирать тела солдат с поля боя

    Рогов сообщил о запрете со стороны киевского командования забирать тела солдат ВСУ с поля боя

    Tекст: Александра Юдина

    Киевское командование не разрешает забирать тела павших солдат ВСУ с поля боя, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, в данный момент зона боевых действий буквально усеяна телами погибших украинских солдат, однако их никто не забирает, оставив «как отработанный и уже ненужный биоматериал», передает РИА «Новости».

    «Командование из Киева запрещает проводить операцию, чтобы предать земле тела погибших», – добавил Рогов.

    Он также рассказал, что украинские военные в селе Работино Запорожской области попали в огневой мешок, повторяя в данный момент историю с Пятихатками.

    «Противник сам себя, по сути, загнал в огневой мешок и уже достаточно долго перемалывается российскими подразделениями», – отметил Рогов.

    Также глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» заметил, что ВС России наносят массированные удары по штурмовым группам в Работино и не позволяют им занять поселок и прорвать линию обороны.

    «Потери противника просто колоссальные», – заключил Рогов.

    Ранее западные СМИ писали о том, что ВСУ якобы взяли под контроль село Работино и двигаются в сторону села Вербовое. Однако на деле эта информация оказалась ложной.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему наступление ВСУ на Работино и Вербовое обернулось новым провалом.

    Коментарии (0)
    5 сентября 2023, 09:51
    Над Крымом уничтожен украинский беспилотник

    Минобороны отчиталось об уничтожении украинского беспилотника над Крымом

    Над Крымом уничтожен украинский беспилотник
    @ РИА Новости

    5 сентября утром была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории России с помощью БПЛА, сообщили в Минобороны.

    Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Крыма беспилотник самолетного типа, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны

    Рано утром во вторник также стало известно, что три украинских беспилотника сбили при попытке пролететь на Москву.

    Коментарии (3)
    5 сентября 2023, 16:36
    Путин: Россия борется на Украине с бандеровскими нелюдями

    Tекст: Вера Басилая

    Россия в ходе специальной военной операции борется не с украинским народом, а с бандеровскими нелюдями и их последышами, заявил президент России Владимир Путин на заседании российского оргкомитета «Победа».

    «Надо поднимать и показывать данные. Чтобы не было никакого недопонимания, с кем мы боремся. Чтоб было понятно и ясно, какие цели мы преследуем и кто является нашим противником. Не украинский народ, а вот эти нелюди и их последыши. Но нужно это показывать, все же есть», – цитирует ТАСС Путина.

    Помощник главы государства Владимир Мединский указал, что как минимум 13,5 млн мирных советских жителей стали жертвами фашистского геноцида в годы Великой Отечественной. «Включая те 1,5 млн евреев, убитых прихвостнями нацистов на Украине», — отметил он. В ответ Путин сказал: «И все это есть в архивных документах: приказы, отчеты об исполнении этих приказов, фамилии и имена тех, кто это делал, фамилии и имена палачей. Все есть».

    По словам президента, четверть от общего числа жертв Холокоста была уничтожена нацистами и коллаборантами на территории Украины. «Это полтора миллиона человек – женщины, старики, дети, если всего за Холокост было уничтожено нацистами шесть миллионов, то это четверть, 25% жертв», – привел Путин исторические данные о репрессиях на территории Украины.

    «Это были не просто нацисты, это были те самые коллаборационисты, это как раз бандеровцы и иже с ними давали прямые указания. Немцы, даже войска СС, не считали возможным принимать участие в этих массовых репрессиях, они практически передали это все в руки местных националистов и антисемитов», – подчеркнул президент. На его взгляд, «это имеет прямое отношение к сегодняшнему дню».

    Ранее Путин заявил, что поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии.

    Коментарии (3)
    5 сентября 2023, 14:06
    В Госдуме назвали фейком «приказ Минобороны» о новой мобилизации

    Tекст: Алина Власенко

    Руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал несоответствующим действительности распространившийся в Сети «приказ Минобороны России» о проведении дополнительной мобилизации.

    «Полная ерунда, фейковый документ, разработанный противниками, вброшенный специально в соцсети», – сказал ТАСС Картаполов, призвав не реагировать на документ.

    По его словам, необходимости в проведении дополнительной мобилизации в России сегодня нет, все задачи выполняются в рамках активного набора военнослужащих по контракту.

    Ранее авторы Telegram-канала «Война с фейками» разоблачили созданный украинским Центром инфо-психологических операций ВСУ документ о якобы планирующейся в России мобилизации.

    Коментарии (0)
    5 сентября 2023, 14:15
    Захарова показала фрагменты натовских снарядов из зоны СВО

    Представитель МИД Захарова показала на брифинге фрагменты натовских снарядов, в том числе от ракет Storm Shadow

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова продемонстрировала на брифинге фрагменты западных боеприпасов, в том числе от ракет Storm Shadow, используемых ВСУ для ударов по гражданским объектам в зоне СВО.

    Дипломат пояснила, что МИД России решил показать наглядный материал использования ВСУ боеприпасов натовского производства, включая кассетного типа, передает ТАСС.

    Захарова показала на экране полученные от Минобороны фрагменты снарядов, в том числе от ракет Storm Shadow. По ее словам, в результате атак РСЗО HIMARS с применением ракет M31, гаубицами М777 нередко гибли мирные жители, среди которых дети и старики.

    Она также сообщила, что фотографии этих осколков будут размещены в аккаунтах МИД в социальных сетях. Захарова подчеркнула, что «эти страшные открытки» предназначены для налогоплательщиков ЕС и НАТО, которые считают, что их деньги служат делу мира.

    «Руководство натовских стран является прямым соучастником кровавых преступлений киевского режима в отношении гражданских лиц», – заключила официальный представитель МИД России.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия призывает руководство стран НАТО перестать накачивать неонацистский режим Владимира Зеленского оружием, прислушаться к голосу своей общественности и заняться делами «у себя дома».

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    5 сентября 2023, 16:03
    Путин призвал предоставить равные права всем участникам СВО
    Путин призвал предоставить равные права всем участникам СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кадровые военные, добровольцы и мобилизованные, все участники СВО должны обладать равными правами, заявил президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».

    «Важно предоставить равные права, я хочу это подчеркнуть, всем без исключения участникам СВО – и кадровым военным, и добровольцам, контрактникам, мобилизованным, сотрудникам правоохранительных органов, которые принимают участие в СВО. Наши ребята геройски сражаются, некоторые отдают жизнь за Россию. И они, и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными участникам СВО льготами и мерами поддержки», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее президент Владимир Путин поставил задачу вывести на один уровень денежное довольствие разных категорий военных, участвующих в специальной военной операции.

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