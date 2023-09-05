РПЦ обновила список лжесвященников

РПЦ внесла в перечень лжесвященников бывшего клирика Тимрота

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении отдела, список сетевых лжесвященников, размещенный на официальном сайте Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в разделе «Борьба со злоупотреблениями в сети интернет», дополнен именем бывшего клирика Коломенской епархии Тимрота Дмитрия Александровича, бывшего ранее иеромонахом Амвросием, передает РИА «Новости».

Там добавили, что в соответствии с принятым решением Епархиального суда Коломенской епархии запрещенный клирик Коломенской епархии иеромонах Амвросий с 27 июня 2023 года является изверженным из священного сана, при этом Тимрот продолжает позиционировать себя священнослужителем, представляясь «епископом Коломенским Амвросием».

Напомним, в ноябре 2020 года Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ опубликовал список лжесвященников и мошеннических ресурсов, собирающих средства от имени Русской православной церкви.