Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
РПЦ обновила список лжесвященников
РПЦ внесла в перечень лжесвященников бывшего клирика Тимрота
Бывший клирик Коломенской епархии Русской православной церкви (РПЦ) Дмитрий Тимрот (ранее иеромонах Амвросий) внесен в перечень лжесвященников, сообщил синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.
Как говорится в сообщении отдела, список сетевых лжесвященников, размещенный на официальном сайте Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в разделе «Борьба со злоупотреблениями в сети интернет», дополнен именем бывшего клирика Коломенской епархии Тимрота Дмитрия Александровича, бывшего ранее иеромонахом Амвросием, передает РИА «Новости».
Там добавили, что в соответствии с принятым решением Епархиального суда Коломенской епархии запрещенный клирик Коломенской епархии иеромонах Амвросий с 27 июня 2023 года является изверженным из священного сана, при этом Тимрот продолжает позиционировать себя священнослужителем, представляясь «епископом Коломенским Амвросием».
Напомним, в ноябре 2020 года Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ опубликовал список лжесвященников и мошеннических ресурсов, собирающих средства от имени Русской православной церкви.