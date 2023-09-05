Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
Актера Алексея Панина задержали в Эстонии
В Эстонии задержали в нетрезвом состоянии актера Алексея Панина, его увезли в вытрезвитель, сообщили местные СМИ.
Эстонские СМИ сообщили, что Панин ночью в пьяном состоянии ломился к незнакомым людям, думая, что находится в отеле. Полиция увезла дебошира в вытрезвитель, передает Sputnik Ближнее зарубежье.
Ранее прокуратура Москвы решила проверить слова актера Алексея Панина на предмет призывов к террористической деятельности в интернете, а также дискредитацию ВС России.
До этого на Панина завели уголовное дело за оправдание терроризма после высказываний о Крымском мосте. Позже его объявили в розыск.