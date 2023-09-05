Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
В Луганске задержали подозреваемую в покушении на экс-главу таможни ЛНР
Жительницу Луганска задержали по подозрению в покушении на убийство бывшего руководителя таможенного комитета Луганской народной республики, сообщил Следственный комитет России.
Подозреваемая, согласно версии следствия, передала экс-председателю таможенного комитета ЛНР мобильный телефон со взрывчатым устройством, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Бомбу привели в действие после активации телефона, мужчина и его сын получили множественные травмы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Подозреваемую задержали, она уже дает признательные показания.
Дело заведено по статьям «Покушение на убийство», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».
Следователи осмотрели место происшествия, провели допросы, изъяли представляющие интерес для следствия предметы, назначили необходимые экспертизы.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к преступлению.
Ранее сообщалось, что сын экс-начальника таможни ЛНР Юрия Афанасьевского госпитализирован в результате теракта, сам Афанасьевский серьезно не пострадал.